محافظ أسوان يلتقي القائمين على مشروع تطوير وتشغيل الحديقة النباتية التاريخية.. صور

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالقائمين على مشروع إعادة تأهيل وتطوير وتشغيل وإدارة الحديقة النباتية التاريخية ، وذلك فى إطار خطة متكاملة تستهدف تحويلها إلى نموذج حضارى وسياحى متميز يليق بقيمتها التاريخية ومكانتها كأحد أهم المزارات السياحية بالمحافظة .

وشهد اللقاء حضور شريف عادل عريان المدير التنفيذى لمؤسسة أغاخان ، والدكتور ماهر أستينو إستشارى المشروع ، والدكتورة رشا أستينو بالمكتب الإستشارى ، ووليد حجازى مدير المشروعات والمتابعة بشركة أغاخان للخدمات الثقافية – مصر ، وزياد عامر مدير المشروع .

تطوير الحديقة النباتية بتكلفة 150 مليون جنيه وعلى مساحة 17 فداناً

وخلال اللقاء ، تم إستعراض التصور المبدئى والرؤية الشاملة لتنفيذ مشروع تطوير الحديقة النباتية التاريخية ، بتكلفة تصل لنحو 150 مليون جنيه ، والمقامة على مساحة 17 فداناً ، حيث من المقرر بدء تنفيذ المشروع خلال شهر مارس القادم ، عقب إجراء بعض الإضافات على التصميمات ، على أن تستمر الأعمال لمدة عام ، مع تنفيذ الغلق الجزئى لبعض المناطق أثناء فترة التطوير ، بما يتيح الفرصة أمام زوار الحديقة للإستمتاع بمقوماتها الطبيعية والنباتية .

محافظ أسوان : تطوير الحديقة النباتية يأتى للحفاظ على قيمتها العريقة وتعزيز مكانتها السياحية



وأكد المهندس عمرو لاشين على أن مشروع إعادة تأهيل وتطوير الحديقة النباتية التاريخية وتحويلها إلى حديقة نموذجية يأتى فى إطار الحفاظ على قيمتها العريقة ومقوماتها البيئية والجمالية ، بإعتبارها أحد أهم المزارات السياحية التى تشهد إقبالاً متزايداً من أهالى المحافظة والزائرين والأفواج السياحية من مختلف أنحاء العالم ، وهو ما يتطلب الإرتقاء بمستوى الخدمات والمرافق بها بما يتناسب مع مكانتها المتميزة .

توسيع التعاون مع مؤسسة أغاخان إستكمالاً لنجاح المشروعات التنموية بأسوان

وأوضح المحافظ بأن المحافظة تمضى فى توسيع نطاق التعاون مع مؤسسة أغاخان ، إستكمالاً للنجاحات التى تحققت من خلال مشروعات سابقة ، وفى مقدمتها تطوير المنطقة المحيطة بمسجد الطابية ، بما يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 ، ويعزز من جهود الحفاظ على الهوية الحضارية والتراثية للمحافظة .

تعاون مثمر بين المحافظة ووزارتى الزراعة ومؤسسة أغاخان لتنفيذ المشروع

وقدم المهندس عمرو لاشين الشكر للسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى على التعاون المثمر فى هذا المشروع ، كما وجه الشكر لمؤسسة أغاخان لما تقدمه من جهود وخدمات تنموية متنوعة لأهالى محافظة أسوان ، مؤكداً أهمية تضافر جهود مختلف الجهات لإنجاح المشروع وتحقيق المستهدف منه .

بروتوكول شراكة ثلاثية يحدد مسئوليات التمويل والتطوير والتشغيل والإشراف على الحديقة

وكان قد تم توقيع بروتوكول الشراكة الثلاثية بين القطاعين العام والخاص ، والذى يحدد الإطار التنظيمى والتعاقدى لتنفيذ المشروع ، حيث تتولى مؤسسة أغاخان تمويل وتصميم وإعادة تأهيل وتطوير وتشغيل وإدارة الموارد المنتجة بالحديقة النباتية ، فيما تحتفظ وزارة الزراعة بتبعية الأرض والحفاظ على المجموعات النباتية والإشراف على رعايتها ، بينما تتولى محافظة أسوان الإشراف العام وتوفير التسهيلات التنظيمية والتراخيص اللازمة ، بما يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية والبيئية والجمالية لهذا المقصد السياحى الفريد .