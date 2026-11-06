وليد صلاح عبداللطيف: الزمالك يجب أن يستفيد من تجربة شركة الكرة بالأهلي

أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، ضرورة استفادة القلعة البيضاء من تجربة شركة الكرة بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أهمية توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بملف المستثمرين قبل اتخاذ خطوات تأسيس شركة الكرة.

وقال وليد صلاح عبداللطيف، خلال تصريحاته ببرنامج «مودرن سبورتس»، إن ملف المستثمرين في شركة الزمالك يحتاج إلى مزيد من التوضيح، خاصة فيما يتعلق بتوزيع النسب بين المستثمرين الأجانب والمصريين والنادي.

وتساءل عن الأساس الذي سيتم بناءً عليه تخصيص 40% للمستثمر الأجنبي و20% للمستثمرين المصريين، ومدى قبول المستثمر الأجنبي بالتنازل عن هذه النسبة لصالح مستثمرين آخرين.

وأضاف أن امتلاك المستثمرين المصريين نسبة 20% قد لا يمنحهم سلطة حقيقية في اتخاذ القرارات، وقد يقتصر دورهم على تقديم الرأي والمشورة، في ظل امتلاك المستثمر الأجنبي النسبة الأكبر.

وشدد نجم الزمالك السابق على ضرورة تأسيس شركة الكرة من خلال وجود منافسة بين عدد من المستثمرين للحصول على فرصة الاستثمار في النادي، بما يضمن تحقيق أفضل عائد مادي للقلعة البيضاء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية وضوح هوية المستثمرين وأعضاء شركة الكرة، والإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بحقوق كل طرف وصلاحياته، لضمان الحفاظ على حقوق نادي الزمالك واستقلال قراره.