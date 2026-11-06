كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تفاصيل الجلسة التي عقدها محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، مع وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي، خلال الساعات الماضية، لحسم موقف اللاعب من الأنباء المتداولة بشأن ارتباطه بالانتقال إلى نادٍ آخر.

سر عودة محمد هاني للمشاركة في مباريات الأهلي

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن محمد هاني أكد خلال جلسته مع وائل جمعة عدم توقيعه لأي نادٍ، سواء داخل مصر أو خارجها، كما نفى وجود أي اتفاق مع أي نادٍ للرحيل عن الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن الجلسة شهدت توضيح اللاعب لموقفه، والتأكيد على استمراره مع الفريق، وهو ما ساهم في إنهاء حالة الجدل حول مستقبله داخل القلعة الحمراء.

وأوضح أن عودة محمد هاني للمشاركة في المباريات جاءت بعد حسم هذا الملف، وهو ما دفع الجهازالفني بقياة المغربي الحسين عموتة المدير الفني لإعادة اللاعب للظهور مجددًا مع الأهلي بداية من مواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، في إطار الاستعدادات للمباريات المقبلة.