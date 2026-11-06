منتخب الشاطئية يهزم العراق بخماسية في بطولة كأس العرب

فاز منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية على نظيره منتخب العراق بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب للكرة الشاطئية، المقامة حالياً في مدينة بورسعيد.

سجل أهداف منتخب مصر: حسان محمد هدفين وحسام باولو وعبدالرحمن توتو وكريم شحاتة، هدف لكل منهما.

بطولة كأس العرب

ويشارك منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية في بطولة كأس العرب بالمجموعة الأولى التي تضم منتخبات: السعودية وموريتانيا والعراق.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز أمس الخميس بخمسة أهداف مقابل هدفين على نظيره السعودي.

وتقام منافسات النسخة الخامسة لبطولة كأس العرب للكرة الشاطئية ببورسعيد وتشارك فيها 8 منتخبات عربية خلال الفترة من 5 نوفمبر الحالي وحتى 9 من الشهر نفسه.