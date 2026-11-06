كفر الشيخ: انتهاء الأعمال الإنشائية بالكوبري الأول لمشروع ربط دسوق المزدوج والفردي

أعلن محافظ كفر الشيخ، المهندس إبراهيم مكي، الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية بالكوبري الأول لمشروع الربط بين 3 كباري سطحية بين طريقي كفر الشيخ- دسوق المزدوج والفردي، بطول 550 مترًا، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا أمام المواطنين، بالتوازي مع استمرار أعمال تغطية 550 مترًا من مصرف سالم، وإنشاء الكوبريين الآخرين، وتنفيذ طريق رابط يضم 6 حارات مرورية بواقع 3 حارات في كل اتجاه؛ وذلك لتحقيق الربط مع طريقي كفر الشيخ – قلين وكفر الشيخ – سيدي سالم.

وذكرت المحافظة في بيان اليوم أن ذلك جاء خلال تفقده الأعمال الجارية بالمشروع، والذي يتضمن تغطية مصرف سالم وإنشاء الكباري السطحية، للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، ومتابعة سير الأعمال على أرض الواقع، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، وعبدالله الديب السكرتير العام، وأحمد حبيب السكرتير العام المساعد.

وأكد المحافظ أن المشروع يمثل إضافة مهمة لشبكة الطرق بالمحافظة، ويسهم في الحد من التكدسات المرورية وتحقيق انسيابية الحركة، بما يدعم كفاءة شبكة الطرق ويرفع مستوى السلامة المرورية، ويسهل انتقال المواطنين والمركبات، ويعزز مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.