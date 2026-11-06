حملة مكبرة بحي ثالث الاسماعليه تسفر عن تشميع ٣٢ محلًا وإغلاق ١٥ كشكًا وإلغاء تراخيص ١٣ كشكًا لمخالفة اشتراطات الإشغال

نفذت الوحدة المحلية لحي ثالث بمحافظة الإسماعيلية حملة مكبرة لرفع الإشغالات بطول طريق صبري مبدى في الاتجاهين، والطريق الدائري، في إطار توجيهات اللواء أركان حرب نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة الإشغالات والتصدي لكافة صور التعدي على الأرصفة وأملاك الدولة.

وجاءت الحملة برئاسة دهشان إسماعيل، رئيس حي ثالث، وبمشاركة الأطقم التنفيذية بالحي، وأسفرت عن تشميع ٣٢ محلًا، من بينها معارض سيارات، وإغلاق ١٥ كشكًا، إلى جانب إلغاء تراخيص ١٣ كشكًا.

وجاءت الإجراءات لمخالفة الاشتراطات المنظمة للإشغالات، وتكرار قيام بعض المحال والأكشاك بالتعدي على الأرصفة وضم مساحات من الأراضي المملوكة للدولة، رغم إزالتها خلال الحملات السابقة، فضلًا عن وجود حالات أخرى تعمل دون تراخيص رغم توجيه إنذارات متكررة لها.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، في إطار فرض الانضباط بالشارع، والحفاظ على حق المواطنين في استخدام الأرصفة، ومنع التعدي على أملاك الدولة.

وتؤكد محافظة الإسماعيلية استمرار الحملات الميدانية بكافة الأحياء والمراكز والمدن، للتصدي الحاسم لكافة صور الإشغالات والتعديات، وعدم السماح بتكرار المخالفات، بما يحقق الانضباط ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة.