قصة أحمد تهز القلوب.. نزيل استكمل تعليمه داخل السجن وسفر والديه للعمرة

كشف اللواء الدكتور يونس الشيخ، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الحماية المجتمعية سابقًا، أن النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تتاح لهم فرصة استكمال تعليمهم في مختلف المراحل الدراسية، وفقًا لرغبة كل نزيل وقدراته.

وأضاف يونس الشيخ، خلال حواره ببرنامج «تحت السيطرة»، تقديم الإعلامي حسن محفوظ، المذاع على قناة «TEN»، أن النزيل يستطيع البدء من محو الأمية، ثم استكمال تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي، وصولًا إلى التعليم الجامعي والدراسات العليا.

نزيل دخل السجن بالابتدائية وحصل على الماجستير وسجل الدكتوراه

وروى مساعد وزير الداخلية الأسبق قصة نزيل يُدعى أحمد، دخل السجن وهو حاصل على الشهادة الابتدائية، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 25 عامًا، لكنه استغل فترة وجوده داخل المؤسسة العقابية في استكمال تعليمه، حتى تمكن من الحصول على درجة الماجستير وبدأ تسجيل الدكتوراه.

وأكد أن قصة أحمد ليست حالة فردية، بل هناك نماذج أخرى استطاعت استغلال فرص التعليم المتاحة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لتحقيق إنجازات علمية وتغيير مسار حياتها.

نزيل يسافر بوالديه لأداء العمرة من أمواله داخل السجن

ولم تتوقف قصة أحمد عند النجاح العلمي فقط، إذ كشف يونس الشيخ أنه كان يعمل داخل السجن ويحصل على مقابل مادي نظير عمله، واستطاع من خلال الأموال التي جمعها توفير رحلة لوالده ووالدته إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.