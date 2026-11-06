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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هاني الملقي: مصر من أقرب الدول العربية إلى الأردن.. ولها تأثير كبير في تشكيل الوجدان والفكر الأردني

خلال اللقاء
خلال اللقاء
محمود زيدان

قال السياسي والدبلوماسي الأردني الدكتور هاني الملقي، وزير الخارجية ورئيس الوزراء الأردني الأسبق، إن مصر كانت ولا تزال من أقرب الدول العربية إلى الأردن على المستويات السياسية والثقافية والفكرية، مؤكداً أن القاهرة تمتلك ثقلاً عربياً ومكانة خاصة في وجدان الأردنيين، وأن التعاون مع الدول العربية يمثل أمراً مثمراً طالما يصب في مصلحة الأمة العربية ويخدم أهدافها المشتركة.

وأضاف الملقي، خلال لقائه مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية" على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية" ، أن العلاقات المصرية الأردنية تتجاوز حدود التعاون السياسي والدبلوماسي، وتمتد إلى روابط ثقافية وفكرية ووجدانية عميقة تشكلت عبر عقود طويلة، مشيراً إلى أن مصر كان لها تأثير كبير في تشكيل الفكر الأردني والوجدان الشعبي في المملكة.

وأكد رئيس الوزراء الأردني الأسبق أن أجيالاً عديدة من الأردنيين، سواء من جيله أو الأجيال السابقة، تلقوا تعليمهم الجامعي في مصر وتخرجوا في جامعاتها، موضحاً أن القاهرة مثلت بالنسبة إليهم منبعاً ثقافياً وفكرياً مهماً، ساعدهم على ترسيخ إيمانهم بالهوية العربية والانتماء إلى الأمة، إلى جانب تجارب تعليمية أخرى في العراق ولبنان

وأشار الملقي إلى أن حجم التأثير المصري كان الأكبر في تشكيل الوعي العربي لدى الأردنيين، لافتاً إلى أن الدراسة في الجامعات المصرية أسهمت في بناء تصور مشترك عن العروبة، ولم تقتصر آثارها على الجانب الأكاديمي، بل امتدت إلى تشكيل الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي لدى قطاعات واسعة من المجتمع الأردني.

وشدد الملقي على أن ما جمع الأردنيين بمصر أسهم في ترسيخ مفهوم وحدوي للأمة العربية، موضحاً أن المقصود ليس بالضرورة الوحدة السياسية، وإنما الوحدة الفكرية والوجدانية ووحدة الأهداف، باعتبارها أساساً مهماً لتعزيز العمل العربي المشترك وتنسيق المواقف بين الدول العربية لمواجهة التحديات.

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