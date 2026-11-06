معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك لخوض مباراة "مصر للتأمين" في كأس مصر

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أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة "مصر للتأمين" المقرر لها في الثامنة مساء اليوم /الجمعة/ على ستاد القاهرة الدولي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي؛ في حراسة المرمى : مهدي سليمان، وفي خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي"الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر، وخط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد، وفي خط الهجوم : أحمد شريف – ناصر منسي - محمد حمد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عمر عبد العزيز وأحمد حسام وأحمد خضري ومحمد فرج والسيد أسامة ويوسف وائل " فرنسي" ومحمود جهاد وآدم كايد وسيف جعفر.