إدارة مطار فيينا ترحب بقرار خفض ضريبة الطيران وتطالب بإقراره سريعاً

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رحب مجلس إدارة شركة مطار فيينا (Flughafen Wien AG)، ممثلين بكل من يوليان ييغر وغونتر أوفنر، بإعلان المستشار النمساوي شتوكر بشأن خفض ضريبة الطيران في البلاد، داعيين إلى اتخاذ قرار رسمي سريع بهذا الشأن.

وأكدت إدارة المطار في بيان اليوم أن ضريبة الطيران الحالية لم تحقق أي فائدة ملموسة للمناخ العالمي، بل أضرت بتنافسية القطاع المحلي لصالح المطارات المجاورة، وفي مقدمتها مطار براتيسلافا الذي شهد نمواً متزايداً على حساب مطار فيينا.

وأوضحت الإدارة أن هذه الأعباء المالية المرتفعة باتت تهدد فرص النمو المستقبلية، بما في ذلك خطط تحديث وتطوير أسطول الرحلات الطويلة لشركة الخطوط الجوية النمساوية (Austrian Airlines).

وشدد البيان على أن تخفيض تكاليف تشغيل القطاع يعد خطوة ضرورية وعاجلة لاستعادة القدرة التنافسية لنمسا كمركز دولي للطيران.