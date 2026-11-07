قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة أطباء قنا تنتفض بعد الاعتداء على طبيبة بالطوارئ.. وتطالب بمحاسبة المتورطين | ما القصة ؟
دندراوي الهواري: إعادة التلاحم بين الكتلة المؤيدة ضرورة لمواجهة حملات التشويه
حبس 3 صانعات محتوى بتهمة الرقص بطريقة خادشة للحياء في الإسكندرية
عبد الناصر محمد: المدربون المغاربة محظوظون.. وعلي ماهر الأنسب للأهلي
ضوابط المزاح في الإسلام.. أمور محظورة لا تفعلها حتى لا تتحمل ذنبها
طريقة عمل قوارب البطاطس باللحم المفروم في الفرن.. وجبة شهية واقتصادية
انقسام بين مستشاري ترامب وحلفائه بشأن إنهاء الحرب مع إيران
موعد مرتبات نوفمبر 2026 وحقيقة صرف 4000 جنيه لكل معلم
عبد الناصر محمد: مباراة بيراميدز ستحدد مصير عموتة في الأهلي
أمريكا ترصد 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات حول البرنامج النووي الإيراني
لتجنب غرامات التأخير.. طرق سداد فاتورة الغاز الإلكترونية لشهر نوفمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فرصة ذهبية للاعبين.. كيف تقتنص جهاز نينتندو سويتش 2 نسخة زيلدا؟

نينتندو سويتش 2
نينتندو سويتش 2
احمد الشريف

بدأت متاجر الألعاب الكبرى في طرح كميات جديدة من جهاز "نينتندو سويتش 2" نسخة الذكرى الأربعين للعبة زيلدا. 

وجاء ذلك بعد نفاد الكمية الأولى فور إطلاقها رسمياً في الأسواق نهاية أكتوبر الماضي.

مطاردة شرسة في المتاجر الإلكترونية 

وشهدت الساعات الماضية توفير دفعة جديدة من الجهاز المخصص للعبة زيلدا عبر موقع "تارجت" بسعر 519 دولارًا، لكنها نفدت بالكامل خلال ساعة واحدة فقط.

وتتجه الأنظار حاليًا نحو متجر "وول مارت"، حيث تشير التسريبات إلى أنه المتجر التالي الذي سيطرح كميات جديدة للبيع عبر الإنترنت. 

أما موقع "أمازون"، فيعتمد على طرح دفعات صغيرة ومفاجئة على مدار اليوم لتلبية الطلب المستمر.

المتاجر الفعلية وتحدي السوق السوداء 

وينصح الخبراء المهتمين بالشراء بالتوجه مباشرة إلى الفروع الفعلية لمتاجر مثل "بست باي" و"جيم ستوب". 

فالشراء من المتجر مباشرة يضمن لك الهروب من "البوتات"، وهي برامج آلية سريعة يستخدمها البعض لشراء الأجهزة من الإنترنت في ثوانٍ معدودة واحتكارها.

كما يجنبك هذا الحل دفع مبالغ إضافية لتجار السوق السوداء الذين يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه.

محتويات مميزة ونسخة أسطورية 

ويأتي هذا الإصدار الخاص بتصميم مبهر يضم أذرع تحكم باللونين الأخضر والذهبي، مع قاعدة شحن مزينة بشعار "تراي فورس" الشهير للعبة. 

وتزامن هذا الإطلاق مع طرح النسخة الجديدة المحدثة من لعبة (Ocarina of Time) الأسطورية بسعر 60 دولارًا للنسخة الرقمية. 

وطمأنت شركة نينتندو عشاقها بأنها تصنع حاليًا كميات إضافية من الجهاز وأداة التحكم (Pro Controller) لضمان توفرها للجميع قريباً.

نصائح للاستعداد للجمعة السوداء 

وإذا لم يحالفك الحظ الآن، فلا تفقد الأمل، حيث تحتفظ المتاجر الكبرى عادة بكميات مخزنة لطرحها كعروض رئيسية ومفاجئة خلال موسم تخفيضات "البلاك فرايداي". 

ولضمان الفوز بجهازك، يُنصح بإنشاء حسابات مسبقة على مواقع المتاجر وحفظ بيانات الشحن والبطاقة البنكية، لتسريع عملية الدفع بضغطة واحدة قبل نفاد الكمية.

نينتندو سويتش 2 نينتندو لعبة زيلدا أمازون جيم ستوب Ocarina of Time

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

مستجدات الطقس| غطاء سحابي يغطي القاهرة الكبرى.. أمطار بعد ساعات بالوجه البحري

سعر الذهب

تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مخالفات البناء 2026

التصالح في مخالفات البناء 2026.. آخر موعد لتقديم الطلبات والحالات المسموح بها والرسوم

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.. أمطار غزيرة ورياح وانخفاض الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

معتمد جمال

معتمد جمال يرفض تولي قيادة منتخب مصر حال رحيل حسام حسن | خاص

ترشيحاتنا

السفير المغربي بالقاهرة

السفير المغربي بالقاهرة: المسيرة الخضراء ملحمة وطنية تجسد وحدة شعب المغرب خلف قيادته

طلاب المدرسه

بالورود وممر شرفي.. مدرسة العوامية بالأقصر تودع مربية أجيال بلغت سن المعاش

البيض وصحة الدماغ.. ما العلاقة بينهما؟

غذاء شائع قد يقلل خطر الإصابة بالخرف.. لن تتوقعه

بالصور

طريقة عمل قوارب البطاطس باللحم المفروم في الفرن.. وجبة شهية واقتصادية

بطاطس
بطاطس
بطاطس

أكثر من البرتقال في فيتامين C.. فوائد مذهلة للجوافة وورقها

فوائد صحية لتناول الجوافة
فوائد صحية لتناول الجوافة
فوائد صحية لتناول الجوافة

لا تخلطي هذه المنظفات معًا أثناء تنظيف الحمام.. أبخرة خطيرة مضرة للصحة

الحمام
الحمام
الحمام

أماكن في المنزل تنسين تنظيفها رغم استخدامها يوميًا.. مصدر للروائح غير المرغوبة

أماكن في المنزل تنسين تنظيفها رغم استخدامها يوميًا
أماكن في المنزل تنسين تنظيفها رغم استخدامها يوميًا
أماكن في المنزل تنسين تنظيفها رغم استخدامها يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد