فرصة ذهبية للاعبين.. كيف تقتنص جهاز نينتندو سويتش 2 نسخة زيلدا؟

بدأت متاجر الألعاب الكبرى في طرح كميات جديدة من جهاز "نينتندو سويتش 2" نسخة الذكرى الأربعين للعبة زيلدا.

وجاء ذلك بعد نفاد الكمية الأولى فور إطلاقها رسمياً في الأسواق نهاية أكتوبر الماضي.

مطاردة شرسة في المتاجر الإلكترونية

وشهدت الساعات الماضية توفير دفعة جديدة من الجهاز المخصص للعبة زيلدا عبر موقع "تارجت" بسعر 519 دولارًا، لكنها نفدت بالكامل خلال ساعة واحدة فقط.

وتتجه الأنظار حاليًا نحو متجر "وول مارت"، حيث تشير التسريبات إلى أنه المتجر التالي الذي سيطرح كميات جديدة للبيع عبر الإنترنت.

أما موقع "أمازون"، فيعتمد على طرح دفعات صغيرة ومفاجئة على مدار اليوم لتلبية الطلب المستمر.

المتاجر الفعلية وتحدي السوق السوداء

وينصح الخبراء المهتمين بالشراء بالتوجه مباشرة إلى الفروع الفعلية لمتاجر مثل "بست باي" و"جيم ستوب".

فالشراء من المتجر مباشرة يضمن لك الهروب من "البوتات"، وهي برامج آلية سريعة يستخدمها البعض لشراء الأجهزة من الإنترنت في ثوانٍ معدودة واحتكارها.

كما يجنبك هذا الحل دفع مبالغ إضافية لتجار السوق السوداء الذين يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه.

محتويات مميزة ونسخة أسطورية

ويأتي هذا الإصدار الخاص بتصميم مبهر يضم أذرع تحكم باللونين الأخضر والذهبي، مع قاعدة شحن مزينة بشعار "تراي فورس" الشهير للعبة.

وتزامن هذا الإطلاق مع طرح النسخة الجديدة المحدثة من لعبة (Ocarina of Time) الأسطورية بسعر 60 دولارًا للنسخة الرقمية.

وطمأنت شركة نينتندو عشاقها بأنها تصنع حاليًا كميات إضافية من الجهاز وأداة التحكم (Pro Controller) لضمان توفرها للجميع قريباً.

نصائح للاستعداد للجمعة السوداء

وإذا لم يحالفك الحظ الآن، فلا تفقد الأمل، حيث تحتفظ المتاجر الكبرى عادة بكميات مخزنة لطرحها كعروض رئيسية ومفاجئة خلال موسم تخفيضات "البلاك فرايداي".

ولضمان الفوز بجهازك، يُنصح بإنشاء حسابات مسبقة على مواقع المتاجر وحفظ بيانات الشحن والبطاقة البنكية، لتسريع عملية الدفع بضغطة واحدة قبل نفاد الكمية.