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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس الخارجة بالوادي الجديد يسلم دفعة جديدة من عقود تقنين الأراضي للمواطنين

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

​في إطار توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد  وحرص الدولة على إرساء قواعد العدالة الاجتماعية وحفظ حقوق المواطنين والدولة على حد سواء، سلم جهاد المتولي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، اليوم، دفعة جديدة من عقود البيع  (مسدد كامل الثمن) لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة (مستزرعة/مستصلحة)، وذلك مع حفظ حق الامتياز.


​جاء ذلك خلال تسليم العقود للمواطنين المستفيدين بمقر الوحدة المحلية، في أجواء سادتها حالة من الارتياح والسرور بين الأهالي، الذين قدموا الشكر للجهات التنفيذية على تذليل كافة العقبات وإنهاء إجراءات التقنين وفقاً للقانون وضوابطه الرسمية.


​من جانبه، أكد رئيس مركز ومدينة الخارجة أن ملف تقنين وضع اليد يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة لسرعة الانتهاء من تسليم العقود النهائية للمواطنين الجادين، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في تقنين أوضاع المستفيدين وتحقيق الاستقرار التام لهم، ودعم جهود التنمية الزراعية والاستثمارية بالمحافظة.

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