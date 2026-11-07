أهالي قرية الفرستق بالغربية يشكون تسرب مياه الصرف أسفل المنازل.. ومواطن يتهم الشركة بالتقاعس

شهدت قرية الفرستق بمركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم،. السبت، شيوع شكوى رسمية واستغاثة عاجلة إلى المهندس مصطفى الشيمي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحافظ الغربية، للتدخل العاجل وإنقاذ سكان المنطقة من خطر تسرب مياه الصرف الصحي أسفل منزله وعدد من منازل المنطقة.

تفاصيل الواقعة

وأفاد المواطن بأن مياه الصرف الصحي تتسرب أسفل المنزل الذي يقيم فيه، وتمتد إلى أسفل عدد من المنازل المجاورة، ما يثير مخاوف السكان من استمرار المشكلة وما قد يترتب عليها من أضرار تهدد سلامة العقارات وصحة الأهالي.

تحرك تنفيذي عاجل

كما كشف أنه تقدم ببلاغ عاجل إلى الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي (125) قبل يومين، وأبلغ عن واقعة التسرب، مطالبًا بسرعة التدخل ومعالجة المشكلة، إلا أنه لم يلاحظ أي تحرك من جانب شركة مياه بسيون حتى الآن للتعامل مع الشكوى وإنهاء الأزمة.

تحسين خدمات المواطنين

واتهم المواطن الشركة بالتقصير في أداء مهامها وعدم الاستجابة السريعة للبلاغ، مطالبًا مسئولي الشركة ومحافظ الغربية بإرسال فرق فنية لمعاينة موقع التسرب، وتحديد أسبابه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع امتداد المياه إلى مزيد من المنازل.

رفع كفاءة الخدمات

واختتم المواطن استغاثته بمطالبة الجهات المعنية بسرعة التدخل قبل تفاقم المشكلة، حفاظًا على سلامة السكان ومنازلهم، ووضع حد لمعاناة أهالي المنطقة.