نائب محافظ الوادي الجديد يتابع معدلات إنجاز تقنين أراضي الدولة وتحرير 131 عقدًا

عقد محمد كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة رؤساء المراكز وعدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين المعنيين، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي الدولة، والوقوف على معدلات الإنجاز ومؤشرات الأداء بمختلف مراحله.

جاء الاجتماع في إطار توجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف المتابعة وتسريع وتيرة استكمال الإجراءات القانونية والفنية لطلبات التقنين، والعمل على الانتهاء منها وفقًا للتشريعات والضوابط المنظمة.

واستعرض الاجتماع نتائج منظومة التقنين، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز في الطلبات الخاضعة لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 نسبة 98%، فيما أسفرت الإجراءات المنفذة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 عن تحرير 131 عقدًا حتى الآن.

كما جرى استعراض موقف الطلبات المقدمة عبر المنصة الوطنية الجديدة، والتي انتهى فحص 5037 طلبًا منها، إلى جانب الانتهاء من معاينة 1000 حالة حتى نهاية أكتوبر الماضي، مع تكثيف أعمال اللجان المختصة لاستكمال الإجراءات المتبقية.

وناقش نائب المحافظ آليات تسريع دورة العمل، ومراجعة إجراءات فحص الطلبات والمعاينات والرفع المساحي، وتدقيق الخرائط الرقمية، واستيفاء متطلبات العرض على لجان البت، فضلًا عن بحث المعوقات التي تتسبب في تأخر بعض الإجراءات.

وأكد الاجتماع ضرورة استمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والجهات المعنية، وتعزيز المتابعة الدورية لمعدلات الأداء، بما يسهم في سرعة إنهاء طلبات التقنين، والحفاظ على حقوق الدولة وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.