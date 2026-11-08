الإسماعيلية ترفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء.. متابعة يومية للطوارئ وإزالة التعديات وتطهير شنايش الأمطار

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار المتوقعة، من خلال تكثيف المتابعة الميدانية اليومية، ورفع كفاءة منظومة الطوارئ، والتأكد من جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أي تداعيات للتقلبات الجوية، وفقًا لتوجيهات اللواء أركان حرب نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية.

وأكد محافظ الإسماعيلية ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع المراكز والمدن والأحياء، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، مع المتابعة اليومية من خلال إمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لرصد الموقف أولًا بأول، وسرعة التعامل مع أي بلاغات أوطوارئ، مشددًا على أهمية الجاهزية المسبقة وعدم انتظار سقوط الأمطار للتحرك.

كما تضمّنت الأعمال متابعة أعمال النظافة اليومية داخل جامعة قناة السويس بنطاق مدينة الإسماعيلية، لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري والبيئة الصحية، إلى جانب تكثيف أعمال تطهير شنايش وبالوعات الأمطار، استعدادًا لموسم الشتاء، والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب وتصريف مياه الأمطار ومنع تجمعها بالشوارع والميادين.وكذلك نفق الثلاثيني بنطاق حى اول وثان

من جانبه، أوضح العميد حمدي هندي، مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أن هناك متابعة يومية وتنسيقًا مستمرًا مع الجهات التنفيذية المعنية، لمتابعة معدلات تنفيذ الأعمال والتأكد من جاهزية المعدات وفرق التدخل السريع، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ.

وشدّد محافظ الإسماعيلية على استمرار المتابعة الميدانية حتى انتهاء موسم الشتاء، مع مراجعة جاهزية معدات شفط المياه وسيارات الطوارئ وفرق العمل، والتأكد من تطهير جميع شنايش الأمطار، مؤكدًا أن المحافظة لن تنتظر وقوع الأزمة، وأن الاستعداد المبكر والتنسيق بين جميع الجهات هو الأساس لحماية المواطنين والحفاظ على انتظام الحركة المرورية وسلامة المرافق العامة.