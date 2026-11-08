)هشام الحلبي: التصنيع المحلي يعزز الاستقلال العسكري ويقلل الاعتماد على الخارج

قال اللواء أركان حرب الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن هناك توجها واضحا في مجال التسليح منذ فترة طويلة، لبناء قاعدة وطنية متكاملة للصناعات الدفاعية.

وأضاف الحلبي، خلال برنامج "من ماسبيرو"، أن هذا التوجه يظهر من خلال معارض السلاح المختلفة، ويساهم في تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز القدرة على الإنتاج والتطوير والتصدير.

وأوضح أن التصنيع المحلي يعزز الاستقلال العسكري، ويقلل الاعتماد على الخارج في استيراد المركبات والمعدات، ويرفع جاهزية القوات المسلحة من خلال تطوير منظومة التأمين الفني، إلى جانب توطين التكنولوجيا والتكامل بين المؤسسات الصناعية، بما فيها مؤسسات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الاعتماد على الصناعات المحلية يخفف العبء على الاقتصاد الوطني والضغط على العملة الصعبة، كما يعزز فرص التصدير وزيادة العملة الصعبة ويفتح المجال للمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.