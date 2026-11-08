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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها
بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها
أ ش أ

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها ، اليوم الأحد ، على تراجع مؤشراتها ، حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 46.43 نقطة بما نسبته 0.54% ليصل إلى مستوى 8500.28 نقطة، إذ جرى تداول نحو 199 مليون سهم عبر 12 ألفا و11 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 53.2 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعا بنحو 57.99 نقطة بما نسبته 0.68% ليصل إلى مستوى 8476.67 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 88 مليون سهم من خلال 6043 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 14.6 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الأول بنحو 46.39 نقطة بما نسبته 0.52% ليصل إلى مستوى 8946.45 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 110 ملايين سهم عبر 5968 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 38.5 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 74.38 نقطة بما نسبته 0.78% ليصل إلى مستوى 9475.61 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 71 مليون سهم عبر 4426 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 12.1 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "مينا" و"فيوتشر كيد" و"فنادق" و"يوباك" و"كميفك" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "بيت الطاقة" و"تحصيلات" و"خليج ت" و"الأنظمة" و"أهلي" الأكثر انخفاضا.

بورصة الكويت مؤشر السوق الرئيسي شركات بيت الطاقة

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