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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالتعاون مع جامعة ألمانية.. مكتبة الإسكندرية تختتم ورشة عمل دولية

ختام ورشة العمل
ختام ورشة العمل
أحمد بسيوني

اختتمت مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي، فعاليات ورشة العمل الدولية «أصوات الإسكندرية: المشاركة في ابتكار فضاءات حضرية تاريخية شاملة»، التي نظمها قسم العمارة ومعمل التحول الحضري بكلية الفنون الجميلة – جامعة الإسكندرية.

تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي


وعُقدت الورشة بالشراكة مع جامعة باوهاوس فايمار بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجامعة سيدة اللويزة بالجمهورية اللبنانية، والكلية العلمية للتصميم بسلطنة عُمان، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي وتبادل الخبرات بين الطلاب والأكاديميين في مجال العمارة والتخطيط الحضري.


وركزت الورشة على تطوير تصورات مبتكرة لصناعة المكان في المركز التاريخي لمدينة الإسكندرية، من خلال استكشاف سبل تعزيز المشاركة المجتمعية في تشكيل الفضاءات الحضرية، بما يراعي الخصائص التاريخية والثقافية للمدينة ويدعم تحقيق بيئة عمرانية أكثر شمولًا واستدامة.

جدير بالذكر أن الورشة تأتي في إطار مشروع «مدن شاملة: حوارات سياقية حول المشاركة المجتمعية من أجل مستقبل حضري مستدام»، الممول من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD).

الإسكندرية ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ حضارة البحث الأكاديمي العمارة

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