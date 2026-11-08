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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

طيبة الجديدة على خريطة التطوير.. وزير الشباب يفتتح صالة الأنشطة بنادي الإرادة والتحدي

وزير الشباب و الرياضة فى الأقصر
وزير الشباب و الرياضة فى الأقصر
قسم المحافظات

شهدت مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر أجواء رياضية مميزة, لمشاركة وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر، في افتتاح نادي الإرادة والتحدي وسط مشاركة لافتة من أبطال ذوي الهمم الذين حرصوا على التعبير عن مواهبهم وقدراتهم من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية.

وزير الشباب والرياضة الصالة المغطاة

تفقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الصالة المغطاة بمدينة طيبة الجديدة، وذلك في إطار الجولة التفقدية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، لمتابعة الإمكانات المتاحة والوقوف على سبل تعظيم الاستفادة منها.

وشملت الجولة تفقد الصالة المغطاة، وغرف خلع الملابس والحمامات الملحقة بها، إلى جانب تفقد الأرض الملحقة بالصالة، وبحث سبل الاستفادة منها في دعم وتطوير المنظومة الرياضية بالمدينة.

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أهمية استغلال أصول الدولة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمنشآت الرياضية المتاحة، بما يحقق أفضل عائد من تشغيلها، ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة.

وأشار الوزير إلى أهمية العمل على استغلال الصالة المغطاة في استضافة بطولات رياضية مختلفة، بما يعزز من دورها في دعم النشاط الرياضي، ويوفر فرصًا لاستضافة الفعاليات والبطولات، وتحقيق الاستفادة المثلى من المنشآت الرياضية.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، والعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بها، بما يسهم في توفير بيئة رياضية متكاملة لأبناء المحافظة، وتشجيع الشباب والنشء على ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية.

افتتاح صالة الأنشطة الجديدة بنادي الإرادة والتحدي

افتتح جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، صالة الأنشطة الجديدة بنادي الإرادة والتحدي بمدينة طيبة الجديدة، وذلك ضمن جولة وزير الشباب والرياضة التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

كما تفقد الوزير والمحافظ الأنشطة الرياضية المقدمة للأشخاص ذوي الهمم، والتي تأتي في إطار الاهتمام بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وإتاحة الفرصة أمام مختلف الفئات لممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة في الفعاليات المختلفة.

تطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمراكز الشباب والمنشآت الرياضية، والتواصل المباشر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لرصد الاحتياجات الفعلية والعمل على تطوير البرامج والأنشطة، بما يوسع قاعدة المستفيدين ويمنح الشباب فرصا أكبر للمشاركة وممارسة الأنشطة المختلفة.

من جانبه، رحب محافظ الأقصر بزيارة وزير الشباب والرياضة، مؤكدا أنها تمثل فرصة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة بمراكز الشباب والمنشآت الرياضية، ومتابعة البرامج المنفذة ومدى تأثيرها في النشء والشباب.

وأشار عمارة إلى أن مراكز الشباب لم تعد مقتصرة على ممارسة الأنشطة الرياضية فقط، بل أصبحت مؤسسات مجتمعية تسهم في بناء الوعي واكتشاف المواهب وصقل قدرات الشباب في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وشدد محافظ الأقصر على حرص المحافظة على استمرار التنسيق مع الوزارة لدعم خطط تطوير المنشآت ورفع كفاءة الخدمات، والتوسع في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف استثمار طاقات الشباب بصورة إيجابية، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة، بما يدعم جهود الدولة في بناء جيل قادر على الإبداع والمشاركة في مسيرة التنمية.

 

مدينة طيبة الجديدة محافظة الأقصر وزير الشباب والرياضة افتتاح نادي الإرادة والتحدي

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