عقوبات مشددة لمن يرفض التعامل بالنقود الورقية.. ماذا يقول القانون؟

وضع القانون ضوابط للتعامل بالنقود الورقية، وحدد عقوبات على الجهات أو الأشخاص المخالفين لهذه الضوابط، بما يضمن عدم تعطيل مصالح المواطنين أو فرض وسائل دفع بعينها بالمخالفة لأحكام القانون.

رفض التعامل بالنقود الورقية

في هذا الصدد، نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة".

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.