متخصص في أمراض وجراحات القلب للأطفال..محافظ الغربية: مستشفى «سلامة قلبك» رسالة إنسانية عظيمة ونموذج للتكافل المجتمعي

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، الاحتفالية الخاصة ببدء الأعمال الإنشائية لمستشفى «سلامة قلبك» المتخصص في أمراض وجراحات قلب الأطفال، بمنطقة مبارك بمدينة المحلة الكبرى، في خطوة مهمة نحو إقامة صرح طبي خيري متخصص يقدم خدمات علاجية متقدمة للأطفال، ويوفر فرصًا أفضل للعلاج والرعاية الطبية لأبناء الغربية ومحافظات الدلتا، وذلك بحضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الأسبق ونائب رئيس مجلس إدارة المستشفى، المهندس حسام الدين عبدة نائب محافظ الغربية،و الدكتور طارق المحمدي عضو مجلس النواب ، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور علاء الغمراوي صاحب فكرة إنشاء مستشفى «سلامة قلبك»، و الدكتورة هالة صلاح المنسق الطبي لمؤسسة حياة كريمة وعضو مجلس الأمناء، والشيخ كامل مطر رئيس اتحاد القبائل العربية، و الدكتورة أمل السيسي أستاذ القلب بالقصر العيني وعضو مجلس الأمناء، و أحمد خيري ممثلًا عن الدكتور عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان.

توجيهات محافظ الغربية

وأعرب محافظ الغربية عن خالص تقديره للدكتور علاء الغمراوي، مثمنًا جهوده المخلصة ودوره في دعم المشروع وتحويل فكرته الإنسانية إلى واقع، كما وجه الشكر للواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق ونائب رئيس مجلس إدارة المستشفى، وللمحافظين السابقين الذين أسهموا في وضع اللبنات الأولى للمشروع، مؤكدًا أن المشروعات الكبرى ثمرة عمل مؤسسي متواصل تتكامل فيه الجهود وتتراكم الإنجازات، ويكمل كل مسؤول ما بدأه من سبقه. كما ثمن جهود الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة وكافة شركاء الخير، مشددًا على أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم المشروعات الطبية والخدمية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد المحافظ أن مستشفى «سلامة قلبك» يمثل رسالة إنسانية وإضافة مهمة للمنظومة الصحية، تستهدف توفير رعاية متخصصة للأطفال في أمراض وجراحات القلب، وتخفيف الأعباء عن أسرهم، وإتاحة العلاج لكل طفل دون أن تكون الظروف المادية عائقًا أمام حقه في الحياة، مشيرًا إلى أن المشروع يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن صحة المواطن وبناء الإنسان، مؤكدًا تقديم المحافظة كافة أوجه الدعم وتيسير الإجراءات ومتابعة التنفيذ حتى يرى هذا الصرح الطبي النور ويخدم أطفال الغربية ومحافظات الدلتا.

وتضمنت الاحتفالية عزف السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت فضيلة الشيخ علي جاب الله، أعقبها كلمة للدكتور علاء الغمراوي رحب خلالها بالحضور واستعرض من خلال فيلم وثائقي مراحل تأسيس المشروع ورؤيته وأهدافه والخدمات الطبية المستهدفة، إلى جانب كلمات للدكتور طارق المحمدي عضو مجلس النواب ، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الأسبق، والدكتورة هالة صلاح المنسق الطبي لمبادرة حياة كريمة وعضو مجلس الأمناء، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والشيخ كامل مطر رئيس اتحاد القبائل العربية، تناولت أهمية المشروع ودور الشراكة المجتمعية والعمل الأهلي في دعم الخدمات الصحية.

رفع كفاءة الخدمات

واختُتمت الفعاليات بتسليم الدروع التذكارية للمحافظ وعدد من الشخصيات والجهات المشاركة وشركاء النجاح، وتوقيع الشركاء والتقاط الصور التذكارية، أعقب ذلك تفقد بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية للمستشفى، والوقوف على انطلاق الأعمال بالموقع، في إطار حرص المحافظة على دعم المشروع ومتابعة خطوات تنفيذه حتى اكتماله.