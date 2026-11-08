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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وكيل تموين كفر الشيخ: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن.. ومخزون السكر يكفي 98 يومًا

صوامع
صوامع
محمود زيدان

أكد المهندس سامح شبل، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، أن الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية في مصر تشهد مستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الدولة انتقلت إلى مرحلة جديدة في تأمين احتياجات المواطنين، من خلال توفير مخزون استراتيجي يكفي لفترات طويلة تصل إلى 6 و10 أشهر في بعض السلع، وفقًا لما أعلنه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق.

وأوضح سامح شبل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود يوسف، ببرنامج «الاقتصاد 24»، المذاع على القناة الأولى،  أن مفهوم الاحتياطي الاستراتيجي لم يعد يقتصر على توفير مخزون يكفي لأيام أو شهرين، وإنما أصبح يعتمد على استغلال السعات التخزينية الكاملة للمستودعات الاستراتيجية، مع تعويض الكميات التي يتم صرفها بشكل فوري، بما يضمن استمرار توافر السلع وعدم حدوث نقص في الأسواق.

وأضاف أن الاحتياطيات الاستراتيجية في مصر آمنة تمامًا، وتأتي في إطار رؤية مستقبلية للدولة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي والاستعداد لمختلف الأزمات والتحديات العالمية، لافتًا إلى أن هذه المنظومة تعكس تطورًا كبيرًا في إدارة المخزون السلعي.

مخزون السلع في كفر الشيخ

وأشار وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ إلى أن جميع المستودعات الاستراتيجية بالمحافظة مكتملة حتى السقف، مؤكدًا أن صرف أي كميات من السلع التموينية أو الدقيق المخصص للمخابز يقابله إحلال وتعويض فوري للكميات المنصرفة.

وكشف شبل أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر بالمحافظة يصل إلى 98 يومًا، وأن مستويات الاحتياطي الاستراتيجي الحالية بمحافظة كفر الشيخ مطمئنة للغاية، مشيرًا إلى أنه خلال سنوات عمله بوزارة التموين لم يشهد وصول الاحتياطيات السلعية إلى هذه المستويات المرتفعة، بما يعزز استقرار منظومة توفير السلع الأساسية.

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