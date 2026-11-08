نائب محافظ الدقهلية يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة المنصورة ويتفقد أعمال الرصف ورفع الكفاءة بحيي شرق وغرب

تفقد الدكتور حسين مغربي نائب محافظ الدقهلية عددا من مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة المنصورة، بنطاق حيي شرق وغرب، للوقوف على سير الأعمال ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ.

وشملت الجولة متابعة عدد من مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق وتطوير المداخل والمحاور، وذلك على النحو التالي:

أولًا: مشروعات حي شرق المنصورة:

- متابعة أعمال رفع كفاءة شارع حسين بك، بداية من شارع الثورة حتى موقف الثلاجة، بطول 600 متر، إلى جانب رصف الشوارع الجانبية المتفرعة منه ببلاط الإنترلوك.

- متابعة أعمال رفع كفاءة مدخل المنصورة الشرقي بطريق الفونس، بداية من كوبري الشرقاوية حتى كوبري موقف الإمام محمد عبده، بطول 650 مترًا.

- متابعة أعمال إنشاء سور كورنيش ترعة المنصورية، بالبر الأيسر، في المسافة من الكيلو 300 حتى الكيلو 600، بداية من كوبري قولونجيل القديم حتى كوبري الإمام محمد عبده.

ثانيًا: مشروعات حي غرب المنصورة:

- متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الترعة، بداية من ميدان الأديب حتى برج الشيماء، بطول 650 مترًا.

- متابعة أعمال رصف شارع الشهيد أبو عرب ببلاط الإنترلوك، بداية من شارع كلية الآداب حتى شارع العصارة، بطول 200 متر.

- متابعة أعمال رفع كفاءة ورصف شارع مجمع المدارس (العيسوي) بالأسفلت، بداية من مجمع مدارس سندوب ومركز الشباب.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، محمد أمين رئيس حي غرب، والدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة، إيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، والمهندسة ولاء مروان مدير متابعة المشروعات بالمحافظة.