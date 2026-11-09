خبير فلسطيني: نتنياهو يحاول التشكيك في شرعية الانتخابات والطعن على نتائجها

قال عوض إسليمية، نائب مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول، مع تضاؤل خياراته السياسية، الالتفاف على نتائج الانتخابات، مشيرًا إلى أنه لا يزال يصر على وجود تزوير، في محاولة للتشكيك في شرعية الانتخابات والطعن في نتائجها.

وأوضح إسليمية، عبر قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن نتنياهو وإيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، إلى جانب بقية أطراف الائتلاف الحاكم، يواصلون التشكيك في نتائج الانتخابات، بعدما أخفقوا في الحصول على العدد المأمول من المقاعد الذي يتيح لهم تشكيل الحكومة أو ضمان التوصية بنتنياهو.

وأضاف أن نتنياهو يمتلك حاليًا 46 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا للمعسكر المنافس بقيادة جادي آيزنكوت، دون احتساب الأحزاب العربية والأحزاب الحريدية، وهو ما يجعل آيزنكوت متقدمًا في حسابات التوصيات النيابية.

وأشار إسليمية إلى أن نتنياهو يحاول المناورة سياسيًا لتعطيل التوافق الجاري بين معسكرات التغيير، لافتًا إلى حدوث تحول مهم خلال الساعات الماضية في مواقف أفيجدور ليبرمان وبيني جانتس بشأن الأحزاب الحريدية.

وأوضح أن ليبرمان منح آيزنكوت الضوء الأخضر لبدء مفاوضات مع الأحزاب الحريدية، مع تمسكه باستبعاد الأحزاب العربية من أي تحالف حكومي، وهو ما يتيح لآيزنكوت فرصة استقطاب ما لا يقل عن سبعة مقاعد من حزب يهدوت هتوراه، في ظل التغير الذي طرأ على موقف ليبرمان من قضية التجنيد الإجباري للحريديم.

وأكد إسليمية أن هذه التحولات تضع بنيامين نتنياهو أمام تحديات سياسية متزايدة، وتدفعه إلى مواصلة محاولات المناورة للحفاظ على فرصه في تشكيل الحكومة، وعرقلة تقدم المعسكر المنافس.