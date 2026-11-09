مفتي الجمهورية: الفتوى الرشيدة تنطلق من قواعد أصولية مستقيمة وتحديد دقيق لمناط الحكم الشرعي

شهد الدكتور، نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ختامَ فعاليات الدورة التدريبية «منهجية الفتوى المعاصرة» لطلاب جمعية سفراء الهداية من الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الأزهر، وذلك بحضور الدكتور، علي عمر الفاروق، رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية، الأستاذ الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية الأسبق، مستشار الشؤون المالية لفضيلة المفتي، الدكتور، محمد وسام، عضو الهيئة الاستشارية بدار الإفتاء، والشيخ، محمد الشيلاني، مدير إدارة التدريب بدلر الإفتاء، الأستاذ خالد طه، المدير التنفيذي لجمعية سفراء الهداية، الأستاذ علي عبدالواحد، مستشار الجمعية للشئون الحكومية، الأستاذ ياسر عبدالهادي، مدير البرامج والأداء بالجمعية، وعدد من أمناء الفتوى والباحثين بدار الإفتاء المصرية.

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية، أن إعداد الكوادر الإفتائية وتأهيلها علميًّا ومنهجيًّا يمثل أحد المسارات الأساسية لرسالة دار الإفتاء المصرية، موضحًا أن الفتوى المعاصرة لا تنفصل عن التأصيل العلمي والفقهي، بل تستند إلى قواعد أصولية مستقيمة تُمكِّن المفتي من فهم الواقع وتحديد مناط الحكم الشرعي وتنزيله على الوقائع والمستجدات.

التأهيل الإفتائي والمعرفة المتخصصة

وأشار فضيلته إلى أن تنوع الدورات والبرامج التي تنظمها الدار يعكس شمولية رسالتها العلمية، ويؤكد أهمية الجمع بين التأهيل الإفتائي والمعرفة المتخصصة في المجالات المختلفة، لافتًا إلى أن تدريب طلاب جمعية سفراء الهداية على منهجية الفتوى المعاصرة يسهم في ترسيخ الفهم المنضبط للأحكام الشرعية، وتعزيز القدرة على التعامل مع القضايا المستجدة وفق منهج علمي راسخ.

وأضاف مفتي الجمهورية أن الفتوى مسؤولية علمية ومجتمعية تستوجب امتلاك أدوات الفهم والاستنباط، والإلمام بالقواعد الشرعية والمقاصد الكلية، بما يحقق التوازن بين ثوابت الشريعة ومتطلبات الواقع، ويضمن تقديم خطاب إفتائي واعٍ قادر على مواجهة التحديات الفكرية والمعرفية المعاصرة.

وفي ختام الدورة، كرَّم فضيلة مفتي الجمهورية طلاب جمعية سفراء الهداية المشاركين في البرنامج التدريبي، تقديرًا لجهودهم وحرصهم على اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لفهم منهجية الفتوى المعاصرة، والاستفادة من الخبرات العلمية والإفتائية التي قدمتها دار الإفتاء المصرية.