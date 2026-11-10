وفد طلابي من جامعة عين شمس يزور مشروع تلال الفسطاط للتعرف على جهود تطوير المناطق التاريخية

نظمت جامعة عين شمس زيارة ميدانية للفوج الثالث من طلابها إلى مشروع تلال الفسطاط، للتعرف على جهود الدولة في إحياء التراث وتطوير المناطق العمرانية، وذلك في إطار سلسلة الزيارات الميدانية التي تنفذها الجامعة لتعريف الطلاب بالمشروعات القومية وربطهم بجهود التنمية الوطنية.

ونظم الزيارة قطاع التعليم والطلاب، ممثلًا في الإدارة العامة لرعاية الشباب ولجنة الجوالة والخدمة العامة، بالتعاون مع جهاز التعمير العمراني، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

واستهدفت الزيارة تعريف الطلاب بأحد أبرز المشروعات الحضارية التي تجسد توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وإعادة إحياء المناطق التاريخية والحفاظ على الهوية العمرانية والتراث الثقافي.

وخلال الجولة، تعرف الطلاب على مكونات المشروع وأعمال التطوير الجارية به، وما يضمه من أنشطة ثقافية وتجارية وخدمات فندقية ومسارح مكشوفة وحدائق تراثية، بما يسهم في تحويله إلى وجهة سياحية وثقافية وترفيهية متكاملة تجمع بين الطابع التاريخي للمكان ومتطلبات التطوير الحديث.

ونُظمت الزيارة بالتنسيق والإشراف الإداري لإبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وبالتنسيق مع أسماء خاطر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.