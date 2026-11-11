أجندة أخبار الأربعاء 11 نوفمبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

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انعقاد الدورة الـ 42 لمجلس وزراء العدل العرب بالجزائر

يعقد مجلس وزراء العدل العرب دورته الـ 42 بالجزائر، برئاسة وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، لمناقشة تعزيز التعاون القضائي والقانوني العربي، ومكافحة الإرهاب والفساد، ومشروعات اتفاقيات وقوانين تتعلق باللاجئين وحماية البيانات ومكافحة المخدرات.

انطلاق المؤتمر العربي الثاني للكفاءات الصحية المهاجرة بالقاهرة

تستضيف مصر المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية، ويستمر حتى 12 نوفمبر، ويشهد إطلاق الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة، ومناقشة دورها في تطوير الخدمات الصحية واستدامة النظم الصحية العربية، بمشاركة وزير الصحة خالد عبد الغفار.

انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 47

تنطلق فعاليات الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، تحت شعار «خمسون عامًا.. من حكاية اسمها القاهرة»، احتفالًا بمرور نصف قرن على تأسيس المهرجان عام 1976 على يد الكاتب كمال الملاخ، وتستمر فعالياته حتى 20 نوفمبر.

انطلاق ملتقى «من الكتاب إلى الشاشة» بمهرجان القاهرة السينمائي

يطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ملتقى «من الكتاب إلى الشاشة» للمرة الأولى، ضمن فعاليات «أيام القاهرة لصناعة السينما»، بمشاركة 10 من كبرى دور النشر المصرية، بهدف تعزيز التعاون بين الناشرين وصناع السينما، وتحويل الأعمال الأدبية المصرية والعربية إلى أفلام ومسلسلات.

انطلاق مؤتمر مصر للتصدير بالقاهرة الجديدة

تنطلق بفندق دوسيت ثاني ليك فيو بالقاهرة الجديدة فعاليات مؤتمر مصر للتصدير، بمشاركة مصنعين ومصدرين وممثلي جهات التمويل والخدمات اللوجستية، لمناقشة تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة، في العاشرة صباحًا.

انطلاق الاجتماع الدولي لجراحة المياه البيضاء وتصحيح الإبصار بالقاهرة

تنطلق بفندق هيلتون القاهرة جراند نايل فعاليات الاجتماع الدولي السابع والعشرين للجمعية المصرية لجراحة المياه البيضاء والانكسار، بمشاركة متخصصين في طب العيون لمناقشة أحدث تقنيات الجراحة وتصحيح الإبصار، ويستمر حتى 13 نوفمبر.

وزارة الشباب والرياضة تنظم لقاء «سنة أولى جامعة.. بداية حكايتك»

تنظم وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة، لقاء «سنة أولى جامعة.. بداية حكايتك»، ضمن مشروع «قعدة شباب»، ويتضمن حوارات ملهمة وتجارب واقعية ونقاشات تفاعلية لتبادل الأفكار ومساعدة طلاب السنة الجامعية الأولى على اكتشاف قدراتهم وبناء شخصياتهم وتحديد مساراتهم المستقبلية.

أكاديمية الفنون تنظم ورشة لدعم طلاب الغناء وذوي القدرات الخاصة

ينظم المعهد العالي للموسيقى «الكونسرفتوار» بأكاديمية الفنون ورشة بعنوان «كيفية التغلب على المشكلات التي تواجه طالب الغناء.. وخاصة الطلاب ذوي القدرات الخاصة»، تقدمها الدكتورة سلوى حسن، رئيس قسم الغناء بالمعهد، على مسرح مدرسة الفنون في الواحدة ظهرًا، وتتناول التحديات الفنية والتقنية التي تواجه الطلاب وسبل تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم.

فعاليات ثقافية وفنية متنوعة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب سلسلة من الندوات والورش والأنشطة الثقافية والفنية، تشمل مناقشات حول الهوية الثقافية والترجمة والأدب والتراث والذكاء الاصطناعي، إلى جانب ورش للأطفال وعروض تفاعلية وأنشطة للطهي، وتقام الفعاليات في قاعات المعرض وملتقياته، من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

اتحاد الكرة يقدم الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني في مؤتمر صحفي

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الأول علي ماهر وجهازه المعاون، بحضور ممثلي وسائل الإعلام.

ثلاث مباريات ضمن دوري أكاديمية الفنون لكرة القدم

تتواصل منافسات دوري أكاديمية الفنون لكرة القدم للموسم 2026/2027، بإقامة ثلاث مباريات تجمع مسرح الإسكندرية مع الموسيقى العربية في الثالثة عصرًا، ومعهد السينما مع الفنون الشعبية في الثالثة و35 دقيقة، والفنون المسرحية مع مسرح الإسكندرية في الرابعة و10 دقائق عصرًا، تحت رعاية الدكتورة نبيلة حسن، رئيس الأكاديمية.

الملتقى الثاني للحرف التراثية بقصر الإبداع الفني

تتواصل فعاليات الملتقى الثاني للحرف التراثية «إبداعات مصرية» بقصر الإبداع الفني بالسادس من أكتوبر، بمشاركة أكثر من 40 فنانًا وحرفيًا، ويضم ورشًا متنوعة للحرف والمشغولات اليدوية.

انطلاق مؤتمر AIA الدولي للعمارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

تنطلق فعاليات مؤتمر AIA International Conference 2026 بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير، تحت عنوان «طبقات الحضارة»، بمشاركة معماريين ومصممين دوليين، ويتضمن محاضرات عن العمارة والذاكرة الحضرية وجولات ميدانية بالقاهرة والجيزة.

أمسية «أرواح في المدينة» تستكشف القاهرة عام 1936 بمعهد الموسيقى العربية

تنظم دار الأوبرا المصرية أمسية بعنوان «القاهرة 1936.. ما الذي جرى قبل 90 سنة»، ضمن سلسلة «أرواح في المدينة»، إعداد وتقديم الكاتب الصحفي محمود التميمي، لاستعراض أبرز الأحداث الوطنية والتحولات الاجتماعية والفنية في تلك الحقبة، على مسرح معهد الموسيقى العربية، في السادسة مساءً.

أمسية شعرية بعنوان «الذكرى والذاكرة والمستقبل» بالمجلس الأعلى للثقافة

تنظم لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة أمسية شعرية بعنوان «الذكرى والذاكرة والمستقبل»، بقاعة المجلس في السادسة مساءً، تتضمن تأبين الشاعر الراحل عمر الصاوي، والاحتفاء بالتجربة الشعرية للشاعر جمال القصاص، إلى جانب قراءات لعدد من الشعراء الشباب، ويدير الأمسية الشاعر إبراهيم أبو سمرة والشاعرة ريم أحمد المنجي، والدعوة عامة.

لقاء أدبي وحفل توقيع للكاتب ألبرتو مانغويل بالمعهد الفرنسي

يستضيف المعهد الفرنسي بالمنيرة في القاهرة لقاءً أدبيًا وحفل توقيع للكاتب ألبرتو مانغويل، للمرة الأولى في القاهرة، في السادسة مساءً، يتضمن حوارًا مفتوحًا مع الكاتب مترجمًا إلى اللغة العربية، بالتعاون مع تنمية للنشر ودار الساقية.

مناقشة رواية «أمير الذباب» في بيت الحياة بمصر الجديدة

يستضيف بيت الحياة بفرع مصر الجديدة نشاط «ساعة قراءة» لمناقشة وتحليل رواية «أمير الذباب» للكاتب ويليام غولدنغ، في السابعة مساءً، ويتناول اللقاء طبيعة السلوك البشري في غياب القوانين والضوابط الحضارية.

ندوة عن حكايات مدرسة نوتردام دي سيون بمكتبة الإسكندرية

ينظم مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط ندوة حول كتاب «نوتردام دي سيون في الإسكندرية: نموذج تربوي مميز» للدكتورة عزة هيكل، ضمن فعاليات «أيام التراث السكندري»، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، في الثالثة عصرًا، وتديرها الدكتورة شيماء الشريف بمشاركة ليلى عبد الوهاب، وتتناول ذكريات خريجات المدرسة وتاريخها التعليمي والاجتماعي.

حفل فرقة الطبول اليابانية بأوبرا الإسكندرية

يستضيف مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية حفلًا لفرقة الطبول اليابانية، تقدم خلاله عروضًا تمزج بين الإيقاعات التقليدية والأداء الحركي، في الثامنة مساءً.

افتتاح معرض «الإسكندرية.. البحر والأرض والناس» بأتيليه الإسكندرية

يفتتح معرض «الإسكندرية.. البحر والأرض والناس»، بنادي الكاميرا بأتيليه الإسكندرية، ضمن فعاليات أيام التراث السكندري، في السادسة مساءً، والدخول مجانًا.

عرض فيلم عن النحات دوناتيلو بمكتبة الإسكندرية

تعرض مكتبة الإسكندرية فيلم «Donatello, 1386-1466: The First Modern Sculptor»، ضمن برنامج أفلام الفن والموسيقى في عصر النهضة، بقاعة العرض الجماعي الأولى بوحدة الوسائط المتعددة (B3)، في الرابعة مساءً، وتبلغ مدته 85 دقيقة، والحضور بتذاكر دخول المكتبة دون حجز مسبق.

ورشة «كوم الدكة.. قراءات في العمارة والهوية» بالإسكندرية

تواصل مؤسسة راقودة للفن والتراث، بالشراكة مع مجتمع المصممين «CLASH»، ورشة «كوم الدكة.. قراءات في العمارة والهوية» بالإسكندرية، في الرابعة عصرًا، وتتضمن تطوير أفكار وتنفيذ أعمال فنية جماعية مستوحاة من التراث المعماري للمنطقة، لإبراز قيمه التاريخية والجمالية والاجتماعية.

المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في دورته السادسة

تتواصل فعاليات الدورة السادسة من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون (EAFF)، في عدد من المدن الأمريكية بولايات نيويورك ونيوجيرسي وتينيسي، بمشاركة 432 فيلمًا في 7 مسابقات رسمية، اختيرت من بين 3104 أفلام تقدمت للمشاركة، وتشمل المسابقات الأفلام الروائية القصيرة.

مهرجان الفيلم الفرنسي العربي بفرنسا بمشاركة مصر ضيف شرف

تتواصل فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الفيلم الفرنسي العربي بمدينة نوازي لو سيك، شمال شرقي العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة مصر ضيف شرف، حيث يخصص المهرجان برنامجًا للاحتفاء بتاريخ السينما المصرية وإبداعاتها المعاصرة، وإتاحة الفرصة للجمهور الفرنسي للتعرف على أعمال مخرجيها وفنانيها.

ندوة «صناعة المحتوى وقوة التأثير» بساقية الصاوي

تنظم ساقية الصاوي بالزمالك ندوة بعنوان «صناعة المحتوى وقوة التأثير»، تتناول دور صناعة المحتوى في التأثير والتواصل عبر المنصات المختلفة، في الحادية عشرة صباحًا.

حفل غنائي لفرقة «بلاك تيما» في الشيخ زايد

تحيي فرقة «بلاك تيما» حفلًا غنائيًا في «كايرو جاز كلوب 610» بميدان الجزيرة بلازا في الشيخ زايد، في الثامنة مساءً، تقدم خلاله مجموعة من أغانيها التي تمزج الإيقاعات النوبية والإفريقية بالريجي والآر آند بي.

محاضرة عن علم النفس الإيجابي بقصر ثقافة الغردقة

ينظم قصر ثقافة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر محاضرة في علم النفس الإيجابي، تقدمها مدربة الحياة سارة فكري، في السادسة مساءً، ضمن برنامج الأنشطة الثقافية بالقصر.

احتفالية بعيد الطفولة في قصر ثقافة أنور المعداوي بكفر الشيخ

ينظم قصر ثقافة أنور المعداوي بمحافظة كفر الشيخ احتفالية بمناسبة عيد الطفولة، في العاشرة صباحًا.

صالون «المواطنة وقبول الآخر» بمكتبة صول الثقافية في الجيزة

تستضيف مكتبة صول الثقافية بالجيزة صالون الثقافة الجماهيرية بعنوان «المواطنة وقبول الآخر»، بمشاركة الدكتور ربيع شكري وأحمد محمد البدري وعصام أنور، ويديره جرجس يوسف، في السادسة مساءً.

عرض فيلم «Cinema Paradiso» بقصر السينما في جاردن سيتي

يعرض قصر السينما بجاردن سيتي في القاهرة فيلم «Cinema Paradiso»، في الثامنة مساءً.

ختام مهرجان «آفاق مسرحية» وتوزيع الجوائز بمسرح الهناجر

يستضيف مسرح الهناجر حفل ختام الدورة الثانية عشرة من مهرجان «آفاق مسرحية» وتوزيع الجوائز، المهداة للفنان الراحل إسماعيل يس، برئاسة شرفية للفنان محمد صبحي

عرض «قلب كبير» على مسرح السامر بمهرجان المسرح المدرسي

يستضيف مسرح السامر بالعجوزة عرض «قلب كبير» لمنتخب مدارس إدارة غرب الإسكندرية، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح المدرسي، في الرابعة عصرًا.

عرض «الدودونس» بقصر ثقافة روض الفرج بمهرجان المسرح المدرسي

يستضيف قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة عرض «الدودونس» لمدرسة الزهور بمحافظة جنوب سيناء، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح المدرسي، في الخامسة والنصف مساءً.

عرض خيال الظل ضمن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

يستضيف مسرح الدكتور عاطف عوض عرض خيال الظل، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، في الحادية عشرة والنصف صباحًا.

عرض استعراضي على مسرح مدرسة الفنون

يستضيف مسرح مدرسة الفنون عرضًا استعراضيًا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، في الحادية عشرة صباحًا.

عرض «قهوة الحرافيش» على مسرح الدكتور عاطف عوض

يقدم عرض «قهوة الحرافيش» (هامش) على مسرح الدكتور عاطف عوض، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، في الواحدة ظهرًا.

عرض «وجوه بلا عنوان» على مسرح الدكتور عاطف عوض

يقدم عرض «وجوه بلا عنوان» على مسرح الدكتور عاطف عوض، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، في الرابعة عصرًا.

ورشة للعرائس بمعهد الطفل

ينظم معهد الطفل ورشة للعرائس، ضمن الأنشطة المصاحبة لمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، في الثانية ظهرًا.

ورشة تلوين لذوي الهمم على مسرح ثروت عكاشة

يستضيف مسرح ثروت عكاشة ورشة للتلوين مخصصة لذوي الهمم، ضمن الأنشطة المصاحبة لمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي.

عرض «مملكة السحر والأسرار» بقاعة صلاح جاهين

تستضيف قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون عرض «مملكة السحر والأسرار»، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، في الخامسة مساءً.

عرض «الطائر الأزرق» بمسرح الفنون المسرحية

يستضيف مسرح الفنون المسرحية عرض «الطائر الأزرق»، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، في الثامنة مساءً.

عرض «كلمة مرور» بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

تقدم فرقة القاهرة للعرائس عرض «كلمة مرور» على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، في السابعة مساءً، ضمن الدورة الرابعة من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي. العرض من تأليف محمد زناتي وإخراج سحر منصور.

عرض مسرحية «كما لا تعاش» ضمن مهرجان الأردن المسرحي

يستضيف المسرح الرئيسي عرض «كما لا تعاش» من الأردن، ضمن فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان الأردن المسرحي، في السابعة مساءً.

معرض «سجايا» في مركز الجزيرة للفنون

يتواصل بقاعة كمال خليفة بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك معرض «سجايا» للفنانة رحاب عبد العال، ويضم حليا معاصرة تجمع الفضة والأحجار الكريمة وخامات الطبيعة.

معرض «الفنانون التشكيليون الاثنا عشر» في جاليري ضي

يتواصل بجاليري ضي بالزمالك معرض «الفنانون التشكيليون الاثنا عشر»، ويضم أعمالا في التصوير والنحت والحفر والخزف لنخبة من الفنانين المصريين.

معرض «صمت الضوء» في جاليري ديمي

يتواصل بجاليري ديمي بالزمالك معرض «صمت الضوء» للفنانة آلاء نجم، ويضم نحو 30 عملا تتناول أثر اللقاءات والعلاقات الإنسانية.

معرض «هنا القاهرة» في جاليري المشربية

يتواصل بجاليري المشربية معرض «هنا القاهرة» للفنان العراقي عباس هاشم، ويضم أعمالا مستوحاة من الحياة اليومية والثقافة الشعبية.

معرض «ونس» في جاليري قرطبة

يتواصل بجاليري قرطبة بالمهندسين معرض «ونس» للفنان وائل نور، ويضم 22 لوحة مائية مستوحاة من الحياة في صعيد مصر.

استمرار معرض «مساحة مشتركة» بجاليري نوت بالزمالك

يتواصل في جاليري نوت بالزمالك معرض «مساحة مشتركة»، بمشاركة الفنان وجيه وهبة ضيف شرف، إلى جانب إيفلين عشم الله وجمال عبد الناصر وإيمان حكيم ولمياء السيد وراميا نجا وريم جمال عبد الناصر، ويضم أعمالًا متنوعة في النحت والرسم والتصوير.

معرض «إيقاعات بصرية شرقية» في جاليري ضي

يتواصل بجاليري ضي بالزمالك معرض «إيقاعات بصرية شرقية» للفنانة سوسن أبو النجا، بأعمال مستوحاة من الأحياء الشعبية والآثار الإسلامية.

معرض «الأبد هو الآن» عند أهرامات الجيزة

يتواصل عند أهرامات الجيزة معرض «الأبد هو الآن» في نسخته السادسة، بمشاركة فنانات من دول مختلفة، ويقدم أعمالا تركيبية تتناول الذاكرة الثقافية والاستمرارية.

معرض «رؤى مصرية شابة» في جاليري سويلم

يتواصل بجاليري سويلم معرض «رؤى مصرية شابة»، بمشاركة 24 فنانا وفنانة، ويستقبل الجمهور من الثالثة عصرا حتى التاسعة مساء.

هاكاثون المبتكرين الشباب في مكتبة الإسكندرية

تتواصل بمكتبة الإسكندرية فعاليات هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب 2026، لتطوير حلول بالذكاء الاصطناعي تدعم التنمية المستدامة، من التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء.

ختام قمة مستقبل الضيافة مصر في القاهرة

تختتم بفندق سوفيتيل داون تاون القاهرة النيل فعاليات النسخة الأولى من قمة مستقبل الضيافة مصر (FHS Egypt 2026)، تحت شعار «حيث يُلهم التراث الاستثمار»، بمشاركة مستثمرين وممثلي مجموعات فندقية عالمية، لمناقشة فرص الاستثمار في السياحة والضيافة والعقارات.

ختام المؤتمر الدولي للمكتبات في العصر الرقمي بمكتبة الإسكندرية

تختتم مكتبة الإسكندرية فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للمكتبات في العصر الرقمي، بعنوان «تطوير المكتبات ودورها في التنوير والحوار الثقافي»، بالمسرح الصغير بمركز المؤتمرات، ويناقش دور المكتبات في الربط بين المعلومات والثقافة والتكنولوجيا والتعليم لبناء مجتمع معرفي، دعمًا لرؤية مصر 2030.

ختام ورشة التصوير الفوتوغرافي والفيديو بالموبايل لباحثي أطلس المأثورات الشعبية

تختتم الهيئة العامة لقصور الثقافة ورشة «التصوير الفوتوغرافي والفيديو بالموبايل»، بمقر الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين بمصر الجديدة، بهدف تنمية مهارات الباحثين في توثيق التراث الثقافي غير المادي، ومعالجة المواد التراثية وإنتاج المحتوى النصي والبصري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ختام المؤتمر السنوي السادس لاتحاد علوم الأرض المتوسطي بحلوان

يختتم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان فعاليات المؤتمر السنوي السادس لاتحاد علوم الأرض المتوسطي (MedGU-26)، الذي يناقش علوم المناخ والمحيطات والزلازل والاستشعار عن بعد والجيوفيزياء، بمشاركة حضورية وافتراضية.

ختام مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة بجدة

تختتم مدينة جدة السعودية فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة تحت شعار «من مكة إلى العالم»، بمشاركة أكثر من 520 جهة من أكثر من 150 دولة، ويتضمن جلسات نقاشية ومعرضًا ومنطقة للابتكار وملتقى للتوعية والتدريب.

ختام سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي

تختتم بمدينة جميرا في دبي فعاليات سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي (DICM)، بمشاركة أكثر من 150 مشتريًا للمحتوى من أكثر من 50 دولة، لعرض أحدث الأعمال الدرامية والسينمائية وبحث فرص الإنتاج المشترك والتوزيع والاستثمار.