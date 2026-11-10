الأمم المتحدة تحذر من هشاشة التوافق السياسي في جنوب السودان قبل انتخابات ديسمبر

حذرت أنيتا كيكي جبيهو الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "يونميس"، من أن البلاد تقف عند منعطف حاسم قبل الانتخابات المقررة في 22 ديسمبر المقبل، في ظل تزايد هشاشة التوافق السياسي واستمرار تحديات أمنية ولوجستية.

وقالت الممثلة الأممية -أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء بشأن جنوب السودان- إن الاستعدادات الانتخابية تسارعت خلال الفترة الأخيرة، إلا أن عددا من القضايا ما يزال دون حل، من بينها الترتيبات الأمنية والتحديات اللوجستية ومطالبة المعارضة بالإفراج عن رياك مشار، مؤكدة أن "الانتخابات لا يمكن أن تكون بديلا عن الحوار السياسي".

وعلى الصعيد الأمني، أشارت جيبهو إلى تصاعد أعمال العنف المحلية والتوترات بين المجتمعات، موضحة أن أكثر من 140 شخصا قُتلوا، بحسب التقارير، في اشتباكات حديثة بولايتي البحيرات وواراب، فيما شكل العنف المجتمعي أكثر من 60% من الخسائر بين المدنيين المسجلة خلال العام الجاري.

وأوضحت أن نحو 10 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في جنوب السودان، بينما يعاني 7.5 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، في وقت ارتفعت فيه القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية بنسبة 38%، ولفتت إلى أن بعثة "يونميس"، رغم التحديات التشغيلية، وسعت عمليات مرافقة القوافل الإنسانية، ما ساعد في الوصول إلى أكثر من 321 ألف شخص من الفئات الأكثر احتياجا.

ودعت جبيهو إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات دون عوائق وحرية حركة قوات حفظ السلام، إلى جانب إطلاق حوار سياسي شامل، وأكدت أن المعيار الحقيقي للنجاح يتمثل في ما إذا كان مواطنو جنوب السودان سيكونون "أكثر أمنا غدا مما هم عليه اليوم".

مهر/ ع ع