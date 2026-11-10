وزير الدفاع الإيطالي يدعو الاتحاد الأوروبي لتعزيز مهمة "أسبيدس" في البحر الأحمر

دعا وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز مهمة "أسبيدس" في البحر الأحمر، التي تم إطلاقها في عام 2024 لسلامة الملاحة وحركة التجارة في منطقة استراتيجية للاقتصاد الدولي.

وقال إن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أبدت تفهما كاملا لأهمية المطلب الإيطالي بضرورة تعزيز الوجود البحري وهي تدرك تماما أهمية هذه القضية.

وأوضح وزير الدفاع الإيطالي – في تصريح صحفي اليوم - أن المحادثات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة المساهمات لم تكن حاسمة حتى الآن، ويرجع ذلك جزئيا إلى إحجام بعض الأعضاء عن نشر الأصول.

وأشار إلى الدور المحوري الذي تلعبه إيطاليا في العمليات العسكرية الأوروبية لافتا إلى أن ثلث العمليات العسكرية للاتحاد الأوروبي تعتمد كليا على المساهمات الإيطالية ، داعيا إلى التزام أكبر من الدول الأعضاء الأخرى.