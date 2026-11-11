سكرتير عام محافظة الوادي الجديد يعقد الاجتماع التنسيقي لمشروع صقر 178

تحت رعاية حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وتنفيذًا للتوجيهات الصادرة بحسن الجاهزية والاستعداد لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صقر ١٧٨) المقرر تنفيذه في الفترة من ٢٧ ديسمبر إلى ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٦ بالمحافظة، والذي يهدف لاختبار استعداد الأجهزة التنفيذية ورفع كفاءة التعامل مع الأزمات والكوارث من خلال مجموعة من السيناريوهات العملية التي تحاكي الأحداث الطارئة

عقد اللواء أ.ح دكتور هشام عبد السميع الشيمي سكرتير عام المحافظة الاجتماع التنسيقي الأول بحضور اللواء علاء دبوس مساعد مدير الأمن بالمحافظة، والعميد حسام الدين عطوة المستشار العسكري للمحافظة، والسادة رؤساء المراكز ومديري المديريات المعنية.

حيثُ شهد الاجتماع توزيع المهام المطلوبة من كل جهة، ووجّه السكرتير العام بحصر الإمكانات المتاحة بالقطاعات المختلفة وتحديد اختصاصات ومسؤوليات كل قطاع، بالإضافة لبدء تجهيز أرض الاصطفاف للمركبات والمعدات بكافة المراكز، وإعداد خريطة تفاعلية توضح إمكانيات المحافظة (مستشفيات ووحدات صحية - مدارس - نقاط إسعاف - ...)، بما يضمن سرعة التحرك عند وقوع أي طارئ لتقليل الخسائر والحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت، مؤكدًا على حسن الإعداد والجاهزية وتضافر كافة الجهود؛ لخروج المشروع بالشكل المشرّف واللائق.