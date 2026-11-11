قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحوث الفلكية: تسجيل هزة أرضية بقوة 5.02 درجة شمال مدينة دهب
رئيس جهاز تنظيم الكهرباء: المنازل تستهلك 46% من الطاقة مقابل 26% للمصانع
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر للتطورات الإقليمية والدولية مع رئيسة معهد العالم العربي بباريس
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب خليج العقبة.. وسكان دهب يشعرون به
محمد صلاح يلتقي لاعبي والجهاز الفني لمنتخب الشباب
تصعيد جديد من حسام عبد المجيد ضد الزمالك بسبب المستحقات المالية
حماس تحذّر من خطورة الاعتداء على اللبن الشرقية وتطالب بمحاسبة الاحتلال ومستوطنيه
إضافة سؤال الترجمة وزيادة درجات القصة.. معلم يعلن مواصفات امتحانات إنجليزي المرحلة الثانوية
«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون
رضائي: إيران لن تسمح بخروج أي مواد نووية مخصبة من أراضيها
تراجع أسعار السلع والبيض اليوم.. انخفاض أكثر من 13 سلعة في الأسواق.. كرتونة البيض بكام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 37 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد في حملات بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، متابعة حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة ضمن المرحلة الثالثة للموجه 30 ،وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

توجيهات محافظ الغربية 


وأجرى المحافظ ، اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة وتمكنت الوحدات المحلية خلال 24 ساعة ، من إزالة 37 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد.

تحرك تنفيذي عاجل 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

غرامات فورية 


وفي هذا السياق، دعا محافظ الغربية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم الانخراط في أي أعمال بناء مخالفة أو تعديات، مشددا على أن الجميع شركاء في حماية مقدرات الوطن والحفاظ على ثرواته الطبيعية.

جهود الدولة المصرية 

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسية، التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة ومنع أي محاولات للتعدي عليها، حيث يمثل التعدي على الأراضي الزراعية تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي المصري، في ظل التحديات البيئية والتغيرات المناخية المتسارعة، التى تمتاز بزيادة الجفاف، وزحف التصحر على مساحات كبيرة من الأراضى، ونقص الأراضى الصالحة للزراعة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي ردع مخالفين تعديات ومخالفات البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

حسام حسن ونجله

عمر حسام حسن يُثير الجدل برسالة مُثيرة بعد رحيل والده عن منتخب مصر.. ماذا قال؟

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

خالد بيومي

خالد بيومي يُوجّه انتقادات لـ محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

مشغولات ذهبية

عقب هبوطه.. سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا

امام عاشور

إعلامي يُفجّر مفاجأة بشأن إمام عاشور ويحذر الأهلي.. ويؤكد: آدم وطني هدفه إضعاف الأحمر

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

بدء جلسة مجلس النواب لعزل بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي بسبب الحرب مع إيران

محمد صلاح وعلي ماهر

ربيع ياسين: ضحك علي ماهر ومحمد صلاح معجبنيش وميصحش.. لازم يكون فيه إنسانية

ترشيحاتنا

غزة

جهد لا يتوقف.. اللجنة المصرية تتحرك للحد من مخاطر المباني المتهالكة بغزة

هزة أرضية

هزة أرضية في خليج العقبة بقوة 4.7 وبعمق 10 كم

قمة المناخ

الأرض تبحث عن طوق نجاة.. آمال كبيرة على قمة المناخ في تركيا

بالصور

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

سر الأرقام الأربعة في عيد العزاب العالمى .. لماذا اختير 11/11؟

عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن.. وصفة بدون قلي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي

أطعمة تمنحك الشبع لساعات وتساعد على التحكم في الشهية.. تناوليها أثناء التخسيس

التخسيس
التخسيس
التخسيس

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد