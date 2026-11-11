تصعيد إسرائيلي في الجنوب بغارات على بلدات عدة وتحليق مكثف للمسيرات فوق العاصمة بيروت والضاحية

حلق الطيران المسير الإسرائيلي اليوم / الأربعاء / فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية، فيما شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على عدد من البلدات الجنوبية، مستهدفا بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون بغارة لم ينفجر خلالها الصاروخ، كما أغار على بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية.

وفي قضاء مرجعيون، جدد الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غاراته على بلدة القنطرة، بالتزامن مع تحليق كثيف للطيران الحربي في أجواء الجنوب على علو منخفض جدا.

كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين بين بلدتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية رشقات نارية من الأسلحة الرشاشة باتجاه حي الخزان في بلدة مجدل زون بقضاء صور.

وسجل تحليق للطائرات المسيرة الإسرائيلية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، في حين أطلقت قوات الاحتلال القنابل المضيئة فوق بلدتي ياطر وزبقين.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار التحركات الجوية الإسرائيلية فوق المناطق اللبنانية، ولا سيما أجواء العاصمة والضاحية الجنوبية والقرى الجنوبية، بالتزامن مع الغارات الجوية وإطلاق الرشقات النارية والقنابل المضيئة، ما يبقي الأوضاع الميدانية في الجنوب ومناطق أخرى تحت وطأة التصعيد المتواصل.