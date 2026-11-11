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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الفريق أسامة ربيع يبحث سُبل التعاون في تصنيع القاطرات وسفن الصيد مع مسئول بـ مالطا

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة


استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، السيد/ كريستوفر كوتايار السكرتير الدائم لوزارة الخارجية والشئون الأوروبية بمالطا، يرافقه السفير أندريه سبيتيري سفير دولة مالطا بالقاهرة، لبحث فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، بحضور المهندس نشأت نصر الدين مدير إدارة الاتصالات بالهيئة، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

في مُستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر ومالطا على المستويين الرسمي والشعبي، وتقارب الرؤى في العديد من الملفات الهامة بما يُعزز من فرص التعاون الاقتصادي والبحري بين البلدين.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس مُستمرة في تحقيق التواصل الفعال مع مختلف المؤسسات والجهات الفاعلة في الشأن البحري بما يحقق المصالح المُشتركة ويساهم في دعم صناعة النقل البحري واستدامة سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس نجحت في تعزيز مكانتها في المجتمع الملاحي من خلال  تطوير وتحديث منظومة الخدمات الملاحية واللوجيستية المُقدمة للسفن العابرة، وإضافة أنشطة ومجالات عمل جديدة بالشراكة مع شركاء النجاح من شركات عالمية ومحلية.

وأشار رئيس الهيئة إلى الخبرات الممتدة التي تمتلكها الهيئة في مجالات التكريك والإنشاءات البحرية وأعمال الموانئ، فضلًا عن نشاط صيانة وإصلاح السفن، وتصنيع الوحدات البحرية، موجهًا الدعوة للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع البحري بدولة مالطا للتعاون مع قناة السويس وشركاتها التابعة في مجالات العمل المُختلفة.

من جانبه، أكد السيد/ كريستوفر كوتايار السكرتير الدائم لوزارة الخارجية والشئون الأوروبية بمالطا على الدور المحوري لقناة السويس في ربط حركة التجارة العالمية بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي بالمحيط الهندي.

وأوضح السكرتير الدائم لوزارة الخارجية والشئون الاوروبية بمالطا أن اقتصاد بلاده يرتبط ارتباطًا مُباشرًا بالأنشطة البحرية مما يجعل من التعاون مع قناة السويس فرصة هامة للعمل المُشترك وركيزة لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأبدى السكرتير الدائم لوزارة خارجية مالطا اهتمام بلاده بمجالات التدريب وبناء القاطرات البحرية وسفن الصيد، لافتًا في هذا الصدد إلى حرصه على بحث مجالات التعاون المُحتملة مع قناة السويس من خلال الجهات المعنية بتلك القطاعات في مالطا وتنظيم زيارات متبادلة ولقاءات عمل بين الجانبين خلال الفترة المُقبلة.


           

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