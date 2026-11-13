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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العذراء| حظك اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 .. خد استراحة

برج العذراء
برج العذراء
نهى هجرس

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير

نرصد لكم توقعات برج العذراء اليوم الجمعة 13 نوفمبر  2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

توقعات برج العذراء وحظك اليوم 13 نوفمبر 2026

يا برج العذراء، قد يكون ذهنك مشغولاً بأمور كثيرة مع بداية شهر نوفمبر، ويدعوك اكتمال القمر في برج الأسد إلى التركيز على بعضها، يُنشّط هذا القمر روحانيتك.

توقعات برج العذراء مهنيا

عطارد في وضع منسجم مع مواليد العذراء ، وده بيدّيهم استعداد للتنازل والتعاون، ويناسب التخطيط لأنهم عارفين اللي عايزينه وإزاي يوصلوله، والتأثير ده بينتهي يوم 13 نوفمبر، يعني الجمعة دي آخر فرصة تستغلي فيها الصفاء الذهني ده، رتّبي أولوياتك وخلّصي الأوراق والخطط المعلقة، واتفقي مع زملائك على خطوات الأسبوع الجاي. 

بداية الأسبوع القادم هتحمل طاقة تانية، فمن الأفضل تقفلي الملفات المفتوحة قبل نهاية اليوم، المرونة في النقاش هتكسبك أكتر من الإصرار على رأيك، وممكن يجيلك تقدير من مدير أو عميل على دقتك المعتادة

برج العذراء

توقعات برج العذراء عاطفيا

لمواليد العذراء اللي بيبدأ برجهم من 13 سبتمبر، زهرة في حركة رجعية لحد 13 نوفمبر، وده ممكن يصعّب التعبير عن المشاعر وتلقّيها، ويدفعهم للتأمل في حياتهم العاطفية وفي اللي بيقدّروه، فلو مرتبط ، متاخدش أي سوء فهم صغير على محمل شخصي، وجرّب تسمعي شريكك أكتر ما تتكلم، وجلسة هادية في البيت أنسب من خروجة مرهقة، ولو لسه مش مرتبط ، خد الفترة دي فرصة تراجع فيها إيه اللي بتدور عليه فعلًا في علاقتك الجاية، من غير ما تستعجل أي خطوة جديدة

توقعات برج العذراء ماليا 

اليوم مناسب للمراجعة أكتر من المخاطرة، راجعي على مصاريف الأسبوع، وشوفي الاشتراكات والالتزامات اللي ممكن تتقلل، وقارني قبل أي شراء كبير. 

القمر الجديد يوم 9 نوفمبر هيدعم مواليد العذراء اللي برجهم يبدأ من 3 سبتمبر، وهيزوّد قدرتهم على الترويج لنفسهم وتحقيق أهدافهم، فانتظري لحد بعد الويك إند لو بتفكري في طلب زيادة أو عرض فكرة جديدة، وجهّزي أرقامك من دلوقتي

توقعات برج العذراء صحيا 

عقلك نشيط بزيادة وده ممكن يظهر في توتر أو شد في المعدة والكتفين، وده شائع عند العذراء لما تكتر التفاصيل، خدي استراحات قصيرة، وقلّلي الكافيين بعد الظهر، وكلي وجبات خفيفة منتظمة، مشي نص ساعة بعد الشغل أو تمارين تمدد هتفرق معاكي، وحاولي تنامي بدري عشان تبدأي السبت بطاقة هادية

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