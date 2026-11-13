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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان| حظك اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026.. متسمحش لحد يفرض عليك قرار

برج الميزان
برج الميزان
نهى هجرس

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونرصد لكم توقعات برج الميزان اليوم الجمعة 13 نوفمبر  2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

توقعات برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 13 نوفمبر  2026

القمر في برجك النهارده في طور المحاق، والمزاج العام بيميل للملاحظة أكتر من المشاركة، يعني اليوم مناسب إنك تراقب وتسمع وتفهم الصورة كاملة قبل ما تاخد قرار. 

توقعات برج الميزان مهنيا

لو في اجتماع أو نقاش، سيب الكل يتكلم الأول وبعدين قدم رأيك بهدوء، ورغم كده، متسمحش لحد يفرض عليك قرار مش مقتنع بيه، ولمواليد 3 إلى 12 أكتوبر، القمر الجديد في 9 نوفمبر بيساعد على خطوات صغيرة ناحية الأهداف البعيدة، وبتجمع معلومات بموضوعية لحد ما تشوف اللي عايزاه بوضوح، فجهز أفكارك من دلوقتي

برج الميزان

توقعات برج الميزان عاطفيا 

الجمعة هو أنسب يوم في الأسبوع لمواليد الميزان، ورقم 13 من التواريخ المحظوظة ليهم في نوفمبر، فاليوم مناسب لوقت لطيف مع الشريك أو الأصحاب، لو مرتبطة، خصصي وقت من غير موبايل وكلام شغل، وعبّري عن مشاعرك بوضوح، ولو لسه مش مرتبطة، ممكن تتعرفي على حد من خلال أصدقاء مشتركين، بس خدي وقتك قبل ما تحكمي، ولمواليد 23 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، فترة المزاج المتقلب بتستمر لحد 9 نوفمبر وبتصعّب الاسترخاء في العلاقات، فلو حسيتي بتوتر بدون سبب، متحمّليش شريكك ذنبه

توقعات برج الميزان ماليا

اليوم مناسب لترتيب الميزانية ومراجعة المصاريف أكتر من الشراء الكبير، شوفي المبالغ اللي بتخرج شهريًا من غير ما تحسي، وقللي الكماليات، وبما إن طاقة اليوم هادئة وبتميل للتأمل، ماتاخديش قرار مالي مهم تحت ضغط من أي حد. 

ولمواليد 3 إلى 12 أكتوبر، زحل المقابل لبرجهم لحد 5 نوفمبر ممكن يسبب إحساس بالثقل والتشاؤم تجاه العقبات، فلو كنتِ حاسة بضغط مالي الأيام اللي فاتت، الإحساس ده بيخف تدريجيًا

توقعات برج الميزان صحيا 

حاولي تهتمي بالكلى والظهر السفلي، فاشربي ماء كفاية خلال اليوم، وتجنبي الجلوس الطويل من غير حركة، تمدد خفيف أو مشي هادي بعد الغروب هيفرق معاكي، ولو حسيتي بإرهاق ذهني، خدي وقت لوحدك وماتجبريش نفسك على الخروج، والنوم بدري الليلة هيجهزك لأسبوع جديد بطاقة أحسن.

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