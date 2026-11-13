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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج القوس| حظك اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026.. تجنب المشاريع الكبيرة

برج القوس
برج القوس
نهى هجرس

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونعرض لكم توقعات برج القوس اليوم الجمعة 13 نوفمبر  2026على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.

توقعات برج القوس اليوم الجمعة 13 نوفمبر  2026

 الشمس في العقرب لحد 22 نوفمبر، وده بيفعّل البيت الثاني عشر عند القوس، بيت الروحانيات والأمور الخفية، يعني اليوم مناسب للهدوء والتحضير أكتر من الظهور الكبير، فاشتغلي على الحاجات اللي ورا الكواليس زي التخطيط والمراجعة وترتيب أفكارك.

برج القوس

توقعات برج القوس على الصعيد المهني 

بيعتبر نوفمبر من الشهور اللي لازم القوس تحذر فيها، وبينصح بتجنب المشاريع الكبيرة الجديدة والصبر الزيادة والاعتماد على اللي حواليكي، فلو في عرض أو مشروع جديد، استني وراجعيه، وسيبي القرار الكبير لوقت أنسب

توقعات برج القوس في الحب والعلاقات    

السفر والتعلم في نوفمبر بيفتحوا الطريق للنمو الشخصي، والعلاقات والبدايات الجديدة بتاخد اهتمام، فالجمعة ممكن تكون فرصة لحوار عميق وصادق مع شريكك عن أحلامكم وخططكم، لأن القوس بتحب العلاقة اللي فيها فكر وتفاهم مش بس مشاعر، ولو لسه مش مرتبطة، ممكن تتعرفي على حد من خلال نشاط ثقافي أو كورس أو سفرية قصيرة، بلاش تستعجلي، وخدي وقتك في معرفة الشخص كويس.

توقعات برج القوس ماليا

اليوم مناسب للمراجعة الهادية، شوفي مصاريفك وحددي إيه اللي مش ضروري، أجّلي أي شراء كبير أو التزام مالي جديد لحد ما تتضح الصورة. 

ولمواليد 12 إلى 21 ديسمبر، المشتري في وضع منسجم مع برجهم من 27 سبتمبر لحد 7 مارس 2027، وده بيجلب الازدهار والحظ والنجاح، ويخليهم سعداء ومتفائلين وكرماء، فلو برجك في الفترة دي، الدعم المالي العام موجود، بس خليكي حكيمة في الصرف ومتبالغيش في الكرم.

توقعات برج القوس على الصعيد الصحي    

منطقة الرجلين والكبد من المناطق اللي لازم القوس تهتم بيها، مع الاعتدال في الأكل، فاختاري وجبات خفيفة وقللي الدهون والسكريات، ولمواليد 22 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، أي تراكم للتوتر أو الغضب أو الإحباط ممكن يتفرّغ بأمان عن طريق الرياضة، فمشي سريع أو تمرين خفيف بعد الشغل هيفرق معاكي، اشربي ماء كفاية، وحاولي تنامي بدري.

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