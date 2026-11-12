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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استقالة نائب الرئيس الإندونيسي وسط تساؤلات حول أهليته ومؤهلاته الأكاديمية

استقالة نائب الرئيس الإندونيسي وسط تساؤلات حول أهليته ومؤهلاته الأكاديمية
استقالة نائب الرئيس الإندونيسي وسط تساؤلات حول أهليته ومؤهلاته الأكاديمية
أ ش أ

 قدم جبران راكابومينج راكا نائب الرئيس الإندونيسي، استقالته رسميا من منصبة إلى مجلس الشورى الشعبي، ليصبح بذلك أول نائب رئيس منتخب مباشرة يتنحى عن منصبه قبل إكمال فترته الرئاسية.

جاء ذلك بعد لقائه بالرئيس برابوو سوبيانتو في مجمع القصر الرئاسي.

وصرح رئيس مجلس الشعب الاستشاري، أحمد مزاني، اليوم / الخميس /: "أوضح لنا جبران أنه جاء للقاء قيادة المجلس لتقديم خطاب استقالته من منصبه كنائب للرئيس"، مضيفا أن جبران طلب من المجلس التعامل مع إتمام إجراءات استقالته في أقرب وقت ممكن.

وكانت التساؤلات قد تزايدت الفترة الماضية حول أهلية نائب الرئيس الاندونيسي لتولي المنصب، وذلك عقب صدور أحكام قضائية شككت في مؤهلاته الأكاديمية.

وقدم جبران راكابومينغ راكا، البالغ من العمر 39 عاما -وهو نجل الرئيس السابق جوكو ويدودو- استقالته إلى قيادة "مجلس الشورى الشعبي" (أعلى هيئة تشريعية في البلاد)، وذلك في مبنى البرلمان بالعاصمة جاكرتا.

من جانبه لم يدل راكا بأي تعليق عند مغادرته الاجتماع.

يشار إلى أنه بموجب الدستور الاندونيسي، يتعين على الرئيس ترشيح مرشحين اثنين لشغل منصب نائب الرئيس في حال شغور هذا المنصب، كما يتوجب على المجلس اختيار خلف له في غضون 60 يوما.

جبران راكابومينج راكا نائب الرئيس الإندونيسي استقالته رسميا من منصبة إلى مجلس الشورى الشعبي نائب رئيس منتخب مباشرة الرئيس برابوو سوبيانتو

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