قطر تدين بشدة استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في غزة

أدانت قطر بشدة استهداف الاحتلال الإسرائيلي قسم الجراحة في مجمع ناصر الطبي بمدينة (خان يونس) جنوبي قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء العزّل، وعدّته جريمة شنيعة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الخميس، نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، رفض دولة قطر القاطع للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المستشفيات والأعيان المدنيّة، وطالبت المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في حماية المدنيين العزّل، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الفظائع من العقاب.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.