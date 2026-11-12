أردوغان يدعو إلى تحرك عالمي حاسم لمواجهة أزمة المناخ وزيادة الاستثمارات الخضراء

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إلى تحرك عالمي حاسم لمواجهة أزمة المناخ، مطالبًا الدول المتقدمة بتحمل مسؤولية أكبر عن خفض الانبعاثات وتوفير التمويل اللازم لمواجهة التغير المناخي.

وقال أردوغان، خلال كلمته أمام منتدى الأعمال المنعقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 31) في مدينة أنطاليا جنوبي تركيا، إن النطاق المقلق لأزمة المناخ يتطلب تحركًا حازمًا على مستوى العالم.

وأضاف أن الدول المتقدمة التي استنفدت حصة العالم من ميزانية الكربون يتعين عليها تحمل مسؤولية أكبر في خفض الانبعاثات وتوفير التمويل اللازم لمواجهة تغير المناخ.

وشدد على ضرورة حماية حق الدول النامية في التنمية، وتقديم دعم قوي للمجتمعات التي تتحمل العبء الأكبر من تداعيات أزمة المناخ، محذرًا من أن إعطاء الدول الأولوية لمصالحها الخاصة على حساب العمل الجماعي سيؤدي إلى تفاقم التحديات ووقوع كوارث أشد تدميرًا.

وقال الرئيس التركي "إذا تصرفنا بمنطق كل دولة تسعى إلى مصالحها وحدها، فسنفتح الباب أمام صعوبات أكبر بكثير وكوارث أكثر تدميرًا".

وحذر أردوغان من تكرار أخطاء الماضي بالتضحية بحماية البيئة لصالح المصالح الاقتصادية، قائلًا إن الأخطاء التي ارتُكبت قبل 50 أو 100 عام بدأت تظهر تباعًا، وإن تكرارها في الوقت الراهن سيجعل الأجيال القادمة تدفع الثمن.

وأوضح أن تركيا تمضي بحزم في تنفيذ أجندتها للتنمية الخضراء، من خلال إعادة هيكلة قطاعات تشمل الطاقة والصناعة والنقل والزراعة والبناء، مؤكدًا أن الحكومات وحدها لا تستطيع النجاح في مواجهة تغير المناخ، وأن على قطاع الأعمال الاضطلاع بمسؤولية أكبر في هذا الصدد.

وأشار إلى أن بلاده تستهدف تعزيز القدرة التنافسية لصناعتها بالتوازي مع مكافحة تغير المناخ، مؤكدًا استمرار دعم الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، ومنها طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية.

وأقر أردوغان بأن ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر على تركيا، شأنها شأن دول أخرى، لكنه شدد على أن أنقرة لن تتخلى عن النمو الاقتصادي والتنمية أو الاستثمارات الرامية إلى تحسين رفاهية المواطنين.

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