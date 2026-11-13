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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الطاقة الدولية: ارتفاع إنتاج روسيا من النفط إلى 8.73 مليون برميل يوميا في أكتوبر

النفط
النفط
أ ش أ

أعلنت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع إنتاج روسيا من النفط الخام إلى 8.73 مليون برميل يوميا خلال شهر أكتوبر الماضي، بزيادة قدرها 210 آلاف برميل يوميا، بالتزامن مع تعافي شحنات النفط من منطقة الخليج، ما دفع أسواق النفط العالمية إلى تسجيل فائض في المعروض للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

وذكرت الوكالة - في تقريرها الشهري عن سوق النفط الصادر اليوم الجمعة - أن الإمدادات والمخزونات العالمية شهدت ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغ إجمالي المعروض النفطي العالمي 105.4 مليون برميل يوميا في أكتوبر، بزيادة 2.3 مليون برميل يوميا مقارنة بشهر سبتمبر، كما ارتفعت الإمدادات بمقدار 5.3 مليون برميل يوميا منذ أغسطس الماضي.

وأضاف التقرير أن المخزونات العالمية المرصودة زادت بمقدار 52 مليون برميل خلال أكتوبر، بما يعادل 1.7 مليون برميل يوميا، مسجلة أول ارتفاع منذ يونيو الماضي، مشيرا إلى أن سوق النفط تُظهر مؤشرات أولية على استعادة التوازن، مع تجاوز الإمدادات العالمية مستويات الطلب للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في إيران.

وأوضح التقرير أن تعافي تدفقات الصادرات عزز توقعات المعروض خلال الربع الأخير من العام، مع توقعات بارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والأرجنتين وغيانا، بما يعوض جزئيا تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط وروسيا، لافتا إلى أن هذه الدول الخمس ستسهم بزيادة الإنتاج بنحو 1.6 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري.

ورفعت الوكالة تقديراتها للمعروض النفطي خلال الربع الأخير بمقدار 3.3 مليون برميل يوميا، كما تتوقع زيادة الإمدادات العالمية بنحو 6.6 مليون برميل يوميا في عام 2027.

وكالة الطاقة الدولية روسيا النفط

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