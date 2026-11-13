رومانيا تعلن تقديم 1709 منح دراسية للشباب الأفارقة اعتبارا من العام الجامعي 2027-2028

أعلن داتشيان تشيولوش، مرشح رومانيا لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، إطلاق برنامج للتعاون الأكاديمي بين الجامعات الرومانية والاتحاد الأفريقي، يتيح تقديم 1709 منح دراسية للشباب الأفارقة اعتبارا من العام الجامعي 2027-2028.

ويأتي البرنامج ثمرة للتعاون بين المجلس الوطني لرؤساء الجامعات في رومانيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والذي بدأ عقب مباحثات أجراها تشيولوش مع ممثلي الاتحاد الأفريقي خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشار تشيولوش إلى أن المبادرة الجديدة تضاف إلى برامج المنح الدراسية التي تمولها الدولة الرومانية بالفعل للطلاب الأجانب، وتمثل مساهمة إضافية من الجامعات الرومانية في تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.

وذكر بيان وزعته سفارة رومانيا بالقاهرة أن تشيولوش أعلن المبادرة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم (الجمعة)، قبيل مغادرته للمشاركة في القمة الفرنكوفونية المقرر عقدها في بنوم بنه يومي 15 و16 نوفمبر الجاري.

وأوضح أن المنح ستتيح فرصا للدراسة في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، في 26 جامعة رومانية، بهدف تنمية المهارات والكفاءات في مجالات مهمة لمستقبل القارة الأفريقية، من بينها العلوم والتكنولوجيا والزراعة والطب وتغير المناخ والتحول الرقمي والتحول البيئي.