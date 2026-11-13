باحث: الإخوان تستطيع خداع الجماهير ولا تخدع الأجهزة الأمنية

قال عمرو عبد الحافظ، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان تستطيع خداع الجماهير، لكنها لا تستطيع خداع الأجهزة الأمنية أو الدول أو الأجهزة الاستخباراتية، وكذلك الباحثين الذين يعرفون بواطن الأمور وطبيعة أفكار الجماعة وأسلوب عملها.

وأوضح عبد الحافظ، خلال لقاء على قناة الحياة، أن خطاب حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، اعتمد على المناورة والمداراة، مشيرًا إلى أنه لم يكن حريصًا على عرض أفكاره بوضوح أمام الناس، بل كان شديد الحرص على إخفائها عنهم.

وأضاف أن هذا النهج يرجع إلى نشأة حسن البنا وطبيعة أفكاره، لافتًا إلى أن فهم أسلوبه في التعامل مع الآخرين يتطلب النظر إلى الممارسات التي ارتبطت به منذ سنواته الأولى.

وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية إلى أن الجماعة تعتمد على خطاب لا يكشف بالضرورة عن أهدافها الحقيقية، وهو ما يفسر قدرتها على التعامل مع الجماهير بأساليب مختلفة، في حين يصعب عليها إخفاء طبيعة توجهاتها أمام الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والباحثين المتخصصين في دراسة التنظيمات.

وأكد عبد الحافظ أن المناورة وإخفاء الأفكار يمثلان، بحسب رؤيته، جانبًا أساسيًا من طبيعة الخطاب الذي أسسه حسن البنا، موضحًا أن التعامل مع خطاب الجماعة يتطلب التمييز بين ما تعلنه للرأي العام وما تحمله أفكارها وتوجهاتها.