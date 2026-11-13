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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فايز أبو حرب: اجتماعات مرتقبة مع أبناء أسوان والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين

النائب فايز أبو حرب
النائب فايز أبو حرب
إسراء صبري

أكد النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة الرئاسية لتنظيم أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب «الدهابة» بمحافظات جنوب مصر، لاقت ترحيبًا واسعًا من أبناء القبائل وممثلي العاملين في هذا المجال، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وصفها بأنها أثلجت قلوب المواطنين في محافظات الصعيد وأسوان والبحر الأحمر.

وأوضح أبو حرب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الاجتماع الذي عُقد لمناقشة المبادرة شهد حالة من التفاهم والتوافق بين أبناء القبائل وممثلي الدهابة بمحافظات أسوان والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين، بحضور ممثلي جهاز مستقبل مصر.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال إلى أبناء المحافظات والمناطق المعنية، للاستماع إلى مطالبهم ومناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بتنظيم نشاط التنقيب عن الذهب، لافتًا إلى أن أول اجتماع ميداني سيُعقد في أسوان، يعقبه لقاءان في البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.


وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من المبادرة، وفقًا للتوجيهات الرئاسية، هو تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، بما يحقق استفادة مشتركة للمواطنين والدولة، ويوفر للمنقبين وأسرهم وسائل الراحة والاستقرار، بدلًا من العمل في ظل الخوف وعدم الاستقرار.

وشدد على أهمية توفير الظروف المناسبة التي تسمح للعاملين بممارسة نشاطهم بصورة قانونية وآمنة، بما يضمن حصول الدولة على حقوقها، ويتيح لأبناء هذه المناطق الاستمرار في العمل والاستفادة من الثروات المعدنية في إطار منظم.

الثروات المعدنية التنقيب عن الذهب أسوان البحر الأحمر الدهابة السيسي

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