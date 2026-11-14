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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

82 عاما من التنوير.. عبدالصادق الشوربجي يكتب: "أخبار اليوم".. سند الوطن وعين المواطن

المهندس عبدالصادق الشوربجي
المهندس عبدالصادق الشوربجي

أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن قطار التطوير لن ينتهي حتى تنهض بقوة المؤسسات الصحفية العريقة لتستمر في أداء دورها التنويري والتثقيفي، والذي قامت به على مدار تاريخها.. مشيدا بصحيفة "أخبار اليوم" وبقدرتها على صوغ طريق مهني لنفسها تفردت به، أكسبها حب وثقة واحترام الملايين من الشعب المصري العظي؛ حتى أصبحت واحدة من أكثر ا لصحف المصرية انتشارا وتوزيعا في المنطقة وعالمنا العربي
جاء ذلك في مقال لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بصحيفة "أخبار اليوم"، بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لصدور أول عدد من الصحيفة، والذي جاء تحت عنوان "82 عاما من التنوير.."أخبار اليوم".. سند الوطن وعين المواطن.


وقال المهندس عبدالصادق الشوربجي، في مقاله، " 82 عاما من التنوير ونشر الوعي والتثقيف؛ ثمانية عقود ويزيد من العمل الصحفي المهني والمتميز الذي يبني أممًا ويصيغ العقول ويرسي دعائم التنمية والاستقرار والنهضة، سنوات مضيئة لمؤسسة صحفية قومية عملاقة ساهمت بإيجابية ولا تزال في مسيرة الوطن وصياغة تاريخه وصناعة مستقبله.. نحتفي اليوم بذكرى ميلاد "أخبار اليوم"؛ المؤسسة العريقة والصحيفة التي ولدت على يد العملاقين مصطفى وعلي أمين، وصدر عددها الأول في الحادي عشر من نوفمبر عام 1944، صحيفة عريقة شقت طريقها نحو التميز والإبداع لتكون بحق رائدة صحافة الملايين، مطبوعة قومية مصرية توالى على مقالاتها وأعمدتها كتاب كبار وقامات صحفية أثرت المهنة بخبراتها الكبيرة وأقلام كبيرة ساهمت في صناعة أجيال في عالم الصحافة والنشر".


وأضاف " بالبساطة مع العمق، وبالسرعة مع الدقة، وبالموضوعية مع الاحترافية في التناول والعرض؛ صاغت أخبار اليوم لنفسها طريقا مهنيا متفردا أكسبها حب وثقة واحترام الملايين من شعبنا العظيم؛ حتى أصبحت واحدة من أكثر الصحف المصرية انتشارا وتوزيعا في المنطقة وعالمنا العربي".


وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن قضايا الوطن وأولوياته كانت في مقدمة اهتمامات "أخبار اليوم"، حيث أفردت صفحاتها للمواطنين و عبرت عن آمالهم وطموحاتهم؛ فكانت ناقلا أمينا لنبض الشارع المصري، مؤسسة وطنية دائما على قدر المسؤولية تبرز الإنجازات والنجاحات في جميع المجالات وتسلط الأضواء على التحديات؛ تبحث وتناقش وتسأل وتقترح وتنشر بالمعلومات الموثقة والبيانات الدقيقة.


من اجل الوطن والمواطن؛ خاضت الصحيفة الكثير من المعارك ووقفت حائط صد ضد الشر وأهله، واجهت الشائعات والأكاذيب بالحقائق والمستندات، وكانت ولاتزال منبرا لنشر الوعي؛ سندا قويا للدولة ومؤسساتها الوطنية وعينا ولسانا للمواطن وآماله وطموحاته.


وأكد أن الحديث عن المؤسسات الصحفية القومية والفعاليات الخاصة بإصداراتها يكاد لا ينقطع.. كيانات عريقة وفاعلة في ماضي وحاضرومستقبل بلادنا العزيزة، سنواصل العمل معا حتى تمضي هذه المؤسسات والإصدارات في طريقها نحو التقدم والازدهار.


وتابع " ولن يتوقف قطار التطوير حتى تنهض بقوة هذه المؤسسات العريقة لتستمر في أداء دورها التنويري والتثقيفي والذي قامت به على مدار تاريخها.. اليوم ونحن نحتفي بذكرى ميلاد "أخبار اليوم"، ومع المنافسة القوية في أسواق إعلامية شرسة وسوشيال ميديا ، تضع الثورة الرقمية الهائلة تحديات كبيرة أمام مؤسساتنا الصحفية القومية، لم ولن نستسلم، طرحنا رؤية للتطوير ونفذنا وقطعنا شوطا كبيرا في مجالات التحول الرقمي ومواكبة الذكاء الاصطناعي في جميع المؤسسات ولا تزال عجلة التطوير تعمل بقوة، ولكن بالإرادة القوية والرؤية والابتكار المستمر من داخل المؤسسات والإصدارات نفسها وبعقول أبنائها وخبراتهم سنقفز خطوات مضاعفة ومتواصلة، ولن نتردد في تقديم أي دعم أو مساندة كل مجتهد وصاحب فكر ورؤية وابداع".


وقال إن " مسيرة مضيئة لـ"أخبار اليوم" على مدار اثنين وثمانين عاماً؛ تأتي كبرهان ودليل قاطع على أن الصحافة الحقيقية لا تموت، بل تتجدد وتتبدل أدواتها لتواكب نبض العصر ومتطلباته، وستبقى هذه الجريدة العريقة كعادتها قلعة للكلمة الحرة وحارسة أمينة للهوية الوطنية، ونافذة مضيئة تثبت يوماً بعد يوم أن "جريدة الشعب" باقية ومستمرة في أداء رسالتها السامية، حاملة شعلة التنوير والبناء في مصرنا الحبيبة لكل الأجيال القادمة.. كل عام و"أخبار اليوم" بخير ودائما في تقدم ورقي وإزدهار إن شاء الله".

المهندس عبدالصادق الشوربجي الهيئة الوطنية للصحافة أخبار اليوم المؤسسات الصحفية العريقة 82 عاما

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