سجلات حفظ التراث ورفع إيجارات مسارح قصور الثقافة على طاولة لجنة الإعلام بالنواب

تناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار طلب إحاطة بشأن قرارات وزيرة الإسكان المتعلقة بحذف عدد من المباني التراثية من سجلات حفظ التراث في محافظات مختلفة، إلى جانب بحث قرار وزارة الثقافة رفع القيمة الإيجارية للمسارح التابعة لقصور الثقافة، وما يمثله من عبء مالي على الفرق المسرحية.

من جانبها تناقش لجنة النقل طلبات إحاطة بشأن استكمال تنفيذ منزل ومطلع على الطريق الدائري الأوسطي لربطه بطريق ترعة المريوطية، وتطوير ورفع كفاءة وازدواج طريق ترعة المريوطية، وتوسعة وازدواج طريق القاهرة – أسيوط الزراعي.

كما تبحث بطء تطوير طريق أسيوط – ديروط الزراعي الغربي، وإنشاء مدخل مباشر من محور ديروط الجديد إلى المدينة، وإعادة دراسة موقع الكوبري العلوي المزمع إنشاؤه بديروط، ودراسة إنشاء محور مروري وتنموي يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالغربي مرورًا بمركز أطفيح، وسوء حالة الطرق الداخلية بمدينة 6 أكتوبر، وعدم التزام بعض شركات النقل الجماعي بخطوط السير المحددة بموقف صفط اللبن .