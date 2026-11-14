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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليابان تصعق البرازيل بثلاثية قاتلة في الوقت بدل الضائع

البرازيل
البرازيل
إسراء أشرف

حقق منتخب اليابان مفاجأة مدوية بعدما قلب تأخره أمام البرازيل إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت على الملعب الوطني في سنغافورة.

وبدأ المنتخب الياباني المواجهة بقوة، ونجح تاكيفوسا كوبو في افتتاح التسجيل بالدقيقة 15، قبل أن يعزز كايتو ناكامورا تقدم أصحاب الأرض بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 19.

ورد منتخب البرازيل قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل فينيسيوس جونيور هدف تقليص الفارق في الدقيقة 33، لينتهي النصف الأول بتقدم اليابان بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب البرازيلي محاولاته حتى تمكن فينيسيوس من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 75، لتشتعل الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، خطف تاتسوهرو ساكاموتو هدف الفوز لمنتخب اليابان في الدقيقة 91، ليمنح أصحاب الأرض انتصارًا تاريخيًا على حساب السامبا بنتيجة 3-2.

منتخب اليابان اليابان البرازيل منتخب البرازيل أنشيلوتي

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