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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"بيتكوين" تهبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مع تسارع تصفية المراكز الشرائية

"بيتكوين" تهبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مع تسارع تصفية المراكز الشرائية
"بيتكوين" تهبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مع تسارع تصفية المراكز الشرائية
أ ش أ

تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل حاد خلال تعاملات عطلة نهاية الأسبوع، وهبطت "بيتكوين" إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، متجاوزة مستوى 63 ألف دولار بقليل، وسط موجة متسارعة من تصفية المراكز الشرائية التي اعتمدت على الرافعة المالية، مع تصاعد الضغوط على سوق الأصول الرقمية.

وتراجعت "بيتكوين"، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.7% خلال تعاملات اليوم الأحد، لتسجل 63 ألفا و311 دولارًا، بعدما هبطت بنسبة 5.7% خلال تعاملات أ مس السبت، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 17 أغسطس الماضي.

كما انخفضت "إيثريوم"، ثاني أكبر العملات المشفرة، إلى 1731 دولارًا خلال تعاملات اليوم الأحد، وهو أدنى مستوى لها منذ 9 يوليو الماضي، بعد تراجعها بنسبة 8% خلال جلسة التداول الأمريكية يوم السبت.

وقال ريتش روزنبلوم، الشريك المؤسس لشركة "جي إس آر" المتخصصة في صناعة السوق للعملات المشفرة، إن التراجع الحالي يرجع إلى عوامل فنية، بعدما كسرت بيتكوين مستوى متوسطها المتحرك لمدة 200 يوم، البالغ نحو 73 ألف دولار؛ ما أدى إلى موجة من عمليات التصفية وفتح مراكز بيع جديدة.

وتتعرض سوق العملات المشفرة لضغوط متزايدة منذ أسابيع، بفعل مجموعة من العوامل، من بينها توقعات ارتفاع أسعار الفائدة، وخروج تدفقات استثمارية كبيرة من صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة الأمريكية، وتراجع الإقبال على الأصول عالية المخاطر نتيجة المخاوف المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، فضلا عن استمرار تداعيات الاختراق الأمني الأخير لمنصة "باينانس"، الذي أسفر عن سرقة أصول رقمية بقيمة 6 مليارات دولار.

وتراجعت بيتكوين بنحو 25% منذ 21 أكتوبر الماضي، فيما يبلغ أدنى مستوى سجلته خلال العام 57 ألفًا و742 دولارًا، والذي بلغته في الأول من يوليو الماضي.

وأصبحت موجات التصفية الكبيرة، التي تتجاوز فيها قيمة مراكز بيتكوين التي يجري إغلاقها قسرا 500 مليون دولار خلال 24 ساعة، ظاهرة متكررة في السوق، في ظل التقلبات الحادة التي تدفع المتداولين المعتمدين على الرافعة المالية إلى الخروج من رهاناتهم الاستثمارية.

وأدى هبوط بيتكوين يوم الجمعة إلى تصفية مراكز شرائية في سوق العملات المشفرة بقيمة تقارب 1.3 مليار دولار خلال 24 ساعة، واستحوذت مراكز بيتكوين على النصيب الأكبر منها، وفقًا لبيانات منصة "كوين جلاس".

وخلال الساعات الأربع والعشرين المنتهية، سجلت منصات التداول التي ترصدها المنصة عمليات تصفية لمراكز في العملات المشفرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.9 مليار دولار، منها 684 مليون دولار في بيتكوين و466 مليون دولار في إيثريوم، فيما استحوذت مراكز الشراء على الغالبية العظمى من عمليات التصفية.

وفي الفترة من 30 أكتوبر إلى 13 نوفمبر الجاري، سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة والمدرجة في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجة بلغ نحو 3 مليارات دولار.

وفي المقابل، أشار روزنبلوم إلى أن بيتكوين قد تكون تقترب من مستوى دعم فني، موضحا أن العملة وجدت دعما عند مستويات قريبة من الأسعار الحالية أو أدنى منها قليلا خلال العام الماضي، كما تقترب من الحد السفلي لقناة اتجاه طويلة الأجل.


 

تراجعت أسعار العملات المشفرة هبطت بيتكوين موجة متسارعة من تصفية المراكز الشرائية

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