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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«التعليم يعبر الوديان».. قوافل تعليمية بجنوب سيناء لدعم طلاب التجمعات البدوية

القوافل التعليمية
القوافل التعليمية
ايمن محمد

تواصل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء تنفيذ القوافل التعليمية بمدارس القرى والوديان والتجمعات البدوية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، في إطار جهودها لضمان وصول الخدمات التعليمية إلى جميع الطلاب، والارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، خاصة بالمناطق النائية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، بضرورة ضمان وصول الخدمات التعليمية إلى جميع الطلاب دون استثناء، والاهتمام بالمدارس الواقعة في التجمعات البدوية والوديان.

وقالت الدكتورة وفاء رضا، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن المديرية حريصة على استمرار تنظيم القوافل التعليمية بصورة دورية، باعتبارها إحدى الآليات المساندة لمواجهة العجز في أعداد المعلمين ببعض المدارس، وفقًا للإمكانات المتاحة، مشيرة إلى أن القوافل تضم موجهي ومعلمي المواد الدراسية الأساسية؛ لتقديم الدعم التعليمي للطلاب وتحسين مستواهم الدراسي.

وأضافت أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الوحدات المحلية لتوفير وسائل انتقال مناسبة لأعضاء القوافل، تحت رعاية ودعم اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، الذي يولي قطاع التعليم اهتمامًا كبيرًا، ويحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء الوديان والتجمعات البدوية.

ووجهت وكيل الوزارة الشكر إلى رئيس مدينة طور سيناء لدعمه القافلة وتوفير سيارة لتسهيل انتقال أعضائها إلى المدارس المستهدفة، مؤكدة أهمية إعداد تقارير يومية لمتابعة سير وانتظام القوافل، ورصد مدى استفادة الطلاب منها، مشددة على أن طلاب المدارس النائية يستحقون الاهتمام والرعاية، وأن ضمان حقهم في التعليم مسؤولية مشتركة، في إطار توجهات الدولة نحو بناء الإنسان المصري.

من جانبها، قالت سحر سلطان محمود، موجه اللغة العربية ومسؤول القوافل التعليمية بالمديرية، إن القافلة التعليمية التي انطلقت بإدارة طور سيناء التعليمية نُفذت بالتعاون مع موجهي الصفوف الأولى، وعلى رأسهم عزمية الجارحي، مسؤول الصفوف الأولى بالمديرية.

وأوضحت أن القافلة استهدفت مدرستين، هما مدرسة مصطفى كامل للتعليم الأساسي بوادي ميعر، ومدرسة 6 أكتوبر للتعليم الأساسي بوادي إسلا وعريق، وذلك بمتابعة ميدانية من أحمد حجاج، وكيل إدارة طور سيناء التعليمية، وتحت إشراف أحمد غيث، مدير الإدارة.

وأضافت أن خطة القوافل التعليمية خلال الفترة المقبلة تتضمن استهداف مدرسة الشهيد محمد علي بوادي الشيخ موسى، في إطار التوسع في تقديم الدعم التعليمي لطلاب الوديان والتجمعات البدوية.

ووجهت مسؤول القوافل التعليمية الشكر إلى أحمد غريب، مسؤول القوافل التعليمية بإدارة طور سيناء، تقديرًا لجهوده في تنظيم القوافل ومتابعة تنفيذها، بما يسهم في دعم العملية التعليمية والوصول بالخدمات إلى الطلاب في المناطق الأكثر احتياجًا.

جنوب سيناء قوافل تعليمية طور سيناء تعليم

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