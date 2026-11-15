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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هشام طلعت مصطفى: نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة يتيح تحقيق القيمة ويعزز استقرار الأرباح واستدامتها

طلعت مصطفى
طلعت مصطفى
أحمد عبد القوى

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بعدما سجلت إيرادات مجمعة بقيمة 47.6 مليار جنيه، بمعدل نمو 24.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 18.6% ليصل إلى 15 مليار جنيه، مدعومة بالنمو القوي لقطاع التطوير العقاري، وتحسن أداء أنشطة الضيافة، والتوسع في مصادر الدخل المتكرر.

وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن أداء الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 يعكس قوة نموذج الأعمال المتنوع، والطلب القوي والمستقر على المجتمعات العمرانية المتكاملة والوجهات التي تطورها المجموعة، والثقة التي اكتسبتها على مدار عقود بفضل الالتزام المستمر في التنفيذ.

وأضاف أن المبيعات المتعاقد عليها بلغت 290 مليار جنيه، بما يعكس استمرار الطلب على المشروعات في مصر والأسواق الإقليمية، مشيراً إلى أهمية ترجمة هذا الطلب إلى نتائج فعلية على أرض الواقع، في ضوء تقدم الأعمال الإنشائية بمشروع ساوث ميد بمعدلات تفوق الجدول الزمني المحدد، وبدء تسليم الوحدات في مشروع نور خلال الربع الثالث.

وأكد أن قدرة المجموعة على تنفيذ المشروعات الكبرى والوفاء بالتزاماتها تمثل ميزة تنافسية أساسية، لافتاً إلى تطور نموذج أعمال الشركة ليضم مشروعات تطوير المجتمعات العمرانية والضيافة والأنشطة التجارية، إلى جانب محفظة متنامية من الأنشطة المدرة للدخل المتكرر.

وأشار إلى أن هذا النموذج يتيح تحقيق القيمة من خلال تطوير العقارات وبيعها، وكذلك التشغيل والإدارة المستمرين للوجهات والمجتمعات، بما يعزز وضوح واستقرار وجودة الأرباح واستدامتها، خاصة مع استمرار النتائج الإيجابية لقطاع الضيافة مدعوماً بارتفاع أسعار الغرف وتحسن الإشغال والحفاظ على هوامش ربحية قوية.

وأكد تطلع المجموعة إلى مرحلة جديدة من النمو، مدعومة بتوسع محفظة المشروعات المستقبلية وقوة المركز المالي وإمكانات التوسع الإقليمي، موضحاً أن المشروعات الاستراتيجية الأربعة الجديدة في مصر تمثل امتداداً مهماً لمحفظة أعمال المجموعة، فيما يفتح تنامي الحضور الإقليمي آفاقاً جديدة للنمو والتنوع الجغرافي.

ولفت إلى أن قطاع الضيافة يظل إحدى الركائز الاستراتيجية الرئيسية، في ضوء وجود فنادق قيد التطوير من شأنها توسيع الطاقة الاستيعابية لمحفظة الفنادق الفاخرة وتعزيز فرص تحقيق إيرادات متكررة بالعملات الأجنبية.

وقال إن المجموعة تستهدف مواصلة ترسيخ مكانتها كمطور ومشغل متكامل للمجتمعات العمرانية والوجهات الكبرى، من خلال الجمع بين التميز في مشروعات التطوير وتحقيق دخل مستدام على المدى الطويل، بما يدعم النمو ومرونة الأرباح ويعزز القيمة لمساهمي الشركة.

هشام طلعت ايرادات مبيعات

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