9 أعوام من الريادة.. «مصرف أبو ظبي الإسلامي– مصر ADIB-Egypt» يحصد جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في مصر 2026" للعام التاسع على التوالي من مجلة Global Finance

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: الحفاظ على الريادة يتطلب التزامًا مستمرًا بالتميّز والتطوير والابتكار

للعام التاسع على التوالي، حصل «مصرف أبو ظبي الإسلامي– مصر ADIB-Egypt» على جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في مصر2026 " من مجلة Global Finance في إنجاز يعكس استمرارية تميّزه ومكانته الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية.

ويجسّد هذا التتويج نهج المصرف القائم على الحفاظ على مستويات أداء متميزة عامًا بعد عام، ومواصلة تطوير قدراته وخدماته، بما يؤكد أن الريادة الحقيقية لا تقتصر على الوصول إلى مكانة متقدمة فقط، بل تتمثل في القدرة على الحفاظ عليها وتعزيزها باستمرار.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مصرف أبو ظبي الإسلامي– مصر ADIB-Egypt»: "إن حصول المصرف على جائزة "أفضل مؤسسة مالية اسلامية في مصر2026" من مجلة Global Finance للعام التاسع على التوالي يمثل تقديرًا لمسيرة متواصلة من التميّز، ويؤكد التزامنا بالحفاظ على مكانتنا الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية. فاستدامة الريادة تتطلب العمل المستمر على تطوير الأداء، ومواكبة المتغيرات في القطاع المصرفي، والاستثمار في قدراتنا بما يضمن مواصلة تقديم قيمة حقيقية لعملائنا. ويعكس هذا الإنجاز الجهود المتواصلة لفريق العمل، وقوة استراتيجيتنا التي ترتكز على التطوير المستمر والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار".

وأشار «محمد علي» إلى أن استراتيجية المصرف تستهدف الارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية، من خلال تقديم حلول مصرفية متطورة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتواكب احتياجات العملاء المتجددة.

وقد تسلّم المصرف الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 17 أكتوبر2026.

والجدير بالذكر، أن سجل المصرف في الجوائز الدولية يشمل تقديرات في عدد من المجالات المصرفية؛ إذ حصل على جائزة "أفضل بنك إسلامي في مصر2026" من مؤسسة Euromoney للعام الثاني على التوالي، إلى جانب جائزة "أفضل بنك إسلامي في مصر" للعام الثاني على التوالي من اتحاد المصارف العربية (Union of Arab Banks).

وفي مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، حصل المصرف على جائزتي Best Corporate Bank in Egypt 2026 وBest Investment Bank in Egypt 2026 من IFN – Islamic Finance News. كما حصد جائزة IFN Egypt Deal of the Year 2025، التي تم تسلمها المصرف في عام 2026، وجائزة IFN Sovereign & Multilateral Deal of the Year 2025، التي تم تسليمها للمصرف في عام 2026.

وفي مجال التحوّل الرقمي، كرّمت مؤسسة MEED، إحدى أبرز منصات المعلومات الاقتصادية في المنطقة، «مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر ADIB-Egypt» بمنحه جائزة "أفضل بنك رقمي في مصر لعام 2026"، تقديرًا للتقدم الذي أحرزه المصرف في تطوير قدراته الرقمية وتعزيز كفاءته التشغيلية، والتزامه بتقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة تتيح للعملاء الوصول إلى حلول مالية تلبي احتياجاتهم المتجددة.

وتعكس هذه التقديرات الدولية تنوّع مجالات تميّز المصرف، فيما يظل الحفاظ على الريادة واستمرارية الأداء المتميّز محورًا أساسيًا في مسيرته، مدعومًا بالتطوير المستمر والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، بما يعزّز مكانته في السوق المصرفية المصرية.

نبذة عن «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»

«مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، هو المصرف الحائز على العديد من الجوائز المرموقة، وقد دخل إلى السوق المصرية من خلال استحواذ التحالف الإماراتي بين كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار على “البنك الوطني للتنمية مصر" وذلك في عام 2007.

وفي إطار استراتيجيته كمصرف شامل يركز على تقديم مجموعة واسعة ومبتكرة من الحلول المالية الحديثة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لعملائه من الشركات والأفراد، تم استحداث بنية تحتية متطورة وتجديد لشبكة الفروع البالغ عددها79 فرعا، والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال فريق عمل على أعلى مستوي من المهارة والخبرة والتدريب، فضلًا عن وجود خطة انتشار طموحة عن طريق افتتاح العديد من الفروع الجديدة ونشر ماكينات الصراف الآلي ذات تقنيات متقدمة وإمكانيات تكنولوجيا فريدة، بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية والوصول بمنتجات مصرفنا لكافة العملاء في مختلف المحافظات.

كما يلتزم المصرف بتوفير تكنولوجيا مبتكرة تتضمن كافة المنتجات الرقمية، وإدخال أحدث الأساليب الذكية في تكنولوجيا الخدمات المصرفية لتقديم أفضل خدمة للعملاء، حيث يعمل دائمًا على تقديم أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني، ومواكبة أحدث التقنيات الذكية، سعيًا لنمو مستدام مرتبط بمستوى الخدمة وكفاءة العاملين ونمو الحصة السوقية.

ولتحقيق التكامل في الخدمات المصرفية وتقديم كافة المنتجات والخدمات أسس المصرف شركة “أبو ظبي الإسلامي كابيتال ADI Capital” الذراع المصرفية الاستثمارية، وشركة “أدي فاينانس للتأجير التمويلي ADI Finance”، وشركتي “ADI Consumer Finance” و”ADI Microfinance”، وذلك لتقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك استجابةً للاحتياجات المتزايدة من العملاء، ولتوفير خدمات ملائمة وفورية باستخدام حلول مصرفية ومنتجات مبتكرة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.